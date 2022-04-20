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ROB HALFORD выпускает новую книгу!



ROB HALFORD первого ноября на Hachette Books выпустит новую книгу "Biblical: Rob Halford's Heavy Metal Scriptures".



В продолжении своей автобиографии "Confess", вышедшей в 2020 году, Halford окидывает оценивающим взглядом все грани истории хард-рока и мира хэви-металла. Книга "Biblical" — это энциклопедия и манифест, в котором Halford делится своими мнениями, воспоминаниями и анекдотами, касающимися каждого элемента рок-н-ролльного творчества и образа жизни, — от туров до татуировок, от риффов до райдеров, от наркотиков до рожек дьявола. В непринуждённом и честном тоне Halford'а в книге сочетаются серьёзные и глубокие материалы с причудливыми размышлениями об уроках, полученных за пятьдесят лет его жизни в музыке. Книга "Biblical" — это священное писание, ниспосланное с небес, которое погружает фанатов в закулисье и возвращает в их коллекции записей объятья всемогущего пути рока.



«После моего покаяния с CONFESS пришло время стать BIBLICAL и провести наших прихожан через все тонкости, взлёты и падения того, что требуется для жизни металлического Бога. Так что устраивайтесь поудобнее на церковной скамье и приготовьтесь к свету откровений, внимая BIBLICAL!»







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