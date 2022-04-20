Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

29 сен 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «HALFORD хотел замутить со мной лет десять назад»

23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD выпускает новую книгу!



zoom
ROB HALFORD первого ноября на Hachette Books выпустит новую книгу "Biblical: Rob Halford's Heavy Metal Scriptures".

В продолжении своей автобиографии "Confess", вышедшей в 2020 году, Halford окидывает оценивающим взглядом все грани истории хард-рока и мира хэви-металла. Книга "Biblical" — это энциклопедия и манифест, в котором Halford делится своими мнениями, воспоминаниями и анекдотами, касающимися каждого элемента рок-н-ролльного творчества и образа жизни, — от туров до татуировок, от риффов до райдеров, от наркотиков до рожек дьявола. В непринуждённом и честном тоне Halford'а в книге сочетаются серьёзные и глубокие материалы с причудливыми размышлениями об уроках, полученных за пятьдесят лет его жизни в музыке. Книга "Biblical" — это священное писание, ниспосланное с небес, которое погружает фанатов в закулисье и возвращает в их коллекции записей объятья всемогущего пути рока.

«После моего покаяния с CONFESS пришло время стать BIBLICAL и провести наших прихожан через все тонкости, взлёты и падения того, что требуется для жизни металлического Бога. Так что устраивайтесь поудобнее на церковной скамье и приготовьтесь к свету откровений, внимая BIBLICAL!»

JUDAS PRIEST




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 апр 2022
S
Sbekhinov
Afterparty с молодыми фанатами то будут в книге?)
20 апр 2022
ElectricRetard
Две книги за три года. Известный писатель наверное. Бородатый, значит мудрый.
просмотров: 324

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом