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Halford

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|||| 30 дек 2021

ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»



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Чтобы воздать должное жизни и временам культового лидера MÖTÖRHEAD Яна Фрейзера «Лемми» Килмистера, который ушёл из жизни 28 декабря 2015 года, Rob Halford из JUDAS PRIEST, который был другом Лемми, в интервью Revolver рассказал об их взаимоотношениях:

«На уровне дружбы я всегда был в восторге от Лемми, потому что он был — и до сих пор остаётся — грандиозной личностью. Когда вы говорите с кем-нибудь о Лемми, у вас в голове возникает образ этого парня в ковбойских сапогах, джинсах, с патронташем, в кожаной куртке и с усами. Его физические характеристики очень ярко выражены, так что всё это вплетено и в его образ».

Halford сказал, что люди восхищались Лемми не только за его мироощущение, но и за его музыку:

«Необходимо выпустить книгу цитат Лемми, потому что он не сдерживал себя в выражениях. Вот что мне в нём нравилось. Он олицетворял собой великую добродетель рок-н-ролла, которая заключается не только в музыке, но и в том, чтобы выражать своё мнение. У него всегда было своё мнение по любому вопросу в жизни, и оно всегда было в стиле Лемми. У него был уникальный взгляд на мир, потому что он был очень умным человеком. Он был настоящим книжным червём и обожал военную историю и памятные вещи. Его очень проницательная манера говорить и думать делала его замечательным».

ROB HALFORD: 'There Should Be A Book Of LEMMY Quotes, Because He Never Held Back'



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

RomV


30 дек 2021, 23:47		https://www.youtube.com/watch?v=GxmqAkNQP8c


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