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Halford

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Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией



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Фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford выпустит свою автобиографию "Confess" 29 сентября на Hachette Books.

В новом интервью с Робертом Кавуото из Sonic Perspectives Halford рассказал о названии книги следующее:

«Мне хотелось бы, чтобы некоторые части этой книги смогли вызвать ощущение сопричастности у других людей. Все люди похожи, так как у нас у всех одинаковый жизненный опыт. С нами происходит так много всего; мы почти одинаковы, откуда бы мы ни были родом. Я путешествовал по миру и видел, как наша музыка может затрагивать людей из всех слоёв общества и профессий. Признаться в этих историях или эпизодах из жизни очень важно, и это даёт читателю возможность взглянуть на "того парня", которого ты видишь только с одной точки зрения».

На вопрос о том, не жалеет ли он о том, что поделился некоторыми своими историями с миром, друзьями, семьёй и товарищами по группе, Halford ответил:

«Это действительно отличный вопрос. Когда я работал с [соавтором] Иэном [Гиттинсом, который также был соавтором бестселлера The New York Times "The Heroin Diaries" от Nikki Sixx'а], я был очень открыт и честен. Слова просто лились из меня. Будучи чистым и трезвым в течение 30 лет, я больше не лгу и ничего не скрываю. Мне нравится, когда люди со мной ведут себя так же.

Я ни на минуту не сомневаюсь, что некоторые люди будут шокированы тем, что написано в "Confess" ("исповедь" в переводе с английского, — прим. ред.). Это моя жизнь, и я рассказываю вам всё самое важное. Только от вас зависит, как всё прервать и действовать дальше.

Забегу на шаг вперёд: когда у меня были эти долгие сеансы с Иэном, я останавливался и говорил: "Почему я это сказал?", особенно когда речь касалась некоторых семейных инцидентов. Я действительно должен был отпустить всё это.

Книга ещё даже не вышла, а я думаю об этом почти каждый день. Я должен был найти избитое выражение, потому что я раскрываю кое-что такое из своей жизни, чем некоторые люди будут шокированы. Это не входило в мои планы.

Когда ты исповедуешься, ты рассказываешь самое сокровенное. Чтобы защитить некоторых людей, мы просто изменили их имена из уважения.

Это безумие — иногда я чувствую себя прекрасно, что всё это вышло наружу. Иногда мне хочется переписать абзац или целую часть.

Я уверен, что я не первый человек, который сделал такую книгу.

Честно говоря, если бы я не ощущал себя таким образом, я бы подумал, что со мной что-то не так.

Я очень эмоциональный человек. Я всё ещё пытаюсь найти своё место. Вот почему эти интервью хороши для меня, так как я могу выговориться. Разговоры и общение очень важны для нас в жизни, особенно когда мы пытаемся разобраться во всём».

JUDAS PRIEST




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