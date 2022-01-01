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Halford

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Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии



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В недавнем интервью "The Best Show With Tom Scharpling" вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford заявил о том, что группе необходимо продолжать создавать новую музыку и не останавливаться на достигнутом:

«Это было жизненно важно для PRIEST. Когда бы мы ни гастролировали, кроме этого конкретного турне, — "50 Heavy Metal Years" JUDAS PRIEST, в рамках которого мы чествуем многое из того, что мы создали и чего достигли, мы всегда ехали в тур с новой пластинкой. Это была идея, с которой мы начинали. Мы существуем, чтобы исполнять песни, которые вы уже знаете, но для нас важнее играть новый материал. Вот как мы себя представляем. Это мы в 70-х, 80-х, 90-х, нулевых. Каждый раз, когда мы выходим на сцену, как это будет в случае выхода следующей пластинки PRIEST, которая уже почти готова, мы делаем это для того, чтобы показать то, что мы создали. И это для нас как для группы важно по той причине, что мы всё ещё можем прийти в студию в начале дня ни с чем, но в конце дня у нас появляется отличная песня, которая, как мы надеемся, в конечном итоге будет записана, и она будет жить вечно. Это важное условие для групп, которые всё ещё чувствуют потребность, желание и жажду сочинять. Всегда есть врождённая предрасположенность к приключениям: "А что если мы сделаем это? А что если мы сделаем то?" Дело в потребности выразить себя в новой песне или в новом альбоме.

Я давно понял, что нирвана недостижима, но это отличное место, к которому нужно стремиться. Почему [профессиональный баскетболист] Леброн Джеймс продолжает играть? Потому что ему нужно показать новое движение; он хочет показать вам, как он переходит с этого конца площадки на тот конец площадки с помощью движений, которые он придумывает. Причина в поиске новой формы самовыражения в том, что мы любим и от чего получаем огромное удовольствие, — группа, спорт, что бы это ни было; то, что нас очаровывает и объединяет, действительно важно.
Я хочу немного затронуть тему ностальгии. Долгое время у меня была целая проблема с ностальгией, точнее, с тем, что означает это слово. Потому что в моём сознании в определённый период моей жизни это выглядело так: "Всё закончилось; мы в режиме ностальгии". Теперь я понимаю, что это был неправильный ход мыслей. Я научился и вырос из этого не "негативного", а неправильного представления о ностальгии. Потому что когда вы идёте на концерт JUDAS PRIEST и мы играем "Breaking The Law" или "Living After Midnight", это не 2022 год, это 1980 год. И вы с вашей девушкой, вашим парнем, вашей второй половинкой, с кем угодно, или в одиночку, и вы слышите эту песню, и вы в колледже, в школе, в автобусе, на заднем сиденье машины, в отпуске, все эти прекрасные чувства и эмоции выливаются в слово "ностальгия". И поэтому я понимаю это, и мы ценим это как группа — все эти эмоциональные моменты, когда звучат эти песни. Потому что я вижу это на лицах людей, я вижу это на лицах наших металлических маньяков. Иногда появляются слёзы, потому что это важное воспоминание. В этом и заключается красота музыки — в том, как она напоминает об определённом времени в нашем существовании и переносит нас из настоящего в прошлое и обратно».




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