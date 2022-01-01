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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 56
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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 56
*Умер Дэн Маккаферти 44
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Halford

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9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях

4 май 2022 : 		 ROB HALFORD, ALICE COOPER и SCOTT STAPP выступили CoopStock 2

20 апр 2022 : 		 ROB HALFORD выпускает новую книгу!

17 апр 2022 : 		 ROB HALFORD дал имена котятам из приюта

13 апр 2022 : 		 ROB HALFORD — про рак

2 мар 2022 : 		 ROB HALFORD придумал, как использовать остатки

22 фев 2022 : 		 ROB HALFORD: «Люблю я блюз!»

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD отметил день борьбы с раком

7 фев 2022 : 		 ROB HALFORD показал патрон

19 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Порой накатывает, и ты ощущаешь себя как в чёрной дыре»

5 янв 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого»

30 дек 2021 : 		 ROB HALFORD: «Необходимо выпустить книгу цитат Лемми»

24 дек 2021 : 		 ROB HALFORD — о выборе между DEEP PURPLE и BLACK SABBATH

20 дек 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, кто раньше стал одеваться в байкерском стиле — он или Фредди Меркьюри

23 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD тоже получил патрон от Лемми

22 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я не слушал группу бывшего»

10 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD — о раке

7 ноя 2021 : 		 ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»

21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»
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|||| сегодня

ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON



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ROB HALFORD, Pat Benatar, Annie Lennox Simon Le Bon другие присоединились к DOLLY PARTON для исполнения хита "Jolene".






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