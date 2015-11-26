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Halford

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27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»
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|||| сегодня

ROB HALFORD — за справедливость



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В новом интервью журналу Max Alt Rock певца JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили о его взгляде на современное радио, потоковое вещание и текущее состояние музыкальной индустрии.

«Это всё ещё Дикий Запад.

Несколько месяцев назад ко мне обратились с просьбой снять видео для презентации в Конгрессе.

Это всегда было одно и то же — вы получаете секторную диаграмму, а артисты всегда получают наименьшее количество пирога. Я никогда не понимал этого, потому что без нас у тебя не было бы индустрии. Всё, о чём мы просим, — это справедливость, но с тех пор, как Интернет взлетел до небес, не было ни надлежащего руководства, ни законодательства. Должно быть универсальное соглашение, справедливое для всех, и оно грядёт!»

ROB HALFORD On Music-Streaming Payouts:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


27 янв 2021, 13:30		да не переживай ты за индустрию. Лучше давай про отца друга и копчиков.


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