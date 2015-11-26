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ROB HALFORD — за справедливость



В новом интервью журналу Max Alt Rock певца JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили о его взгляде на современное радио, потоковое вещание и текущее состояние музыкальной индустрии.



«Это всё ещё Дикий Запад.



Несколько месяцев назад ко мне обратились с просьбой снять видео для презентации в Конгрессе.



Это всегда было одно и то же — вы получаете секторную диаграмму, а артисты всегда получают наименьшее количество пирога. Я никогда не понимал этого, потому что без нас у тебя не было бы индустрии. Всё, о чём мы просим, — это справедливость, но с тех пор, как Интернет взлетел до небес, не было ни надлежащего руководства, ни законодательства. Должно быть универсальное соглашение, справедливое для всех, и оно грядёт!»







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