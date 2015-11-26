Фраза, имя группы
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Новый сингл ACCEPT выйдет осенью
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Новое видео BENEDICTION
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ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
37
ANATHEMA уходят в бессрочный отпуск
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ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
28
все новости группы
Halford
Великобритания
Heavy Metal
http://www.robhalford.com
Myspace:
http://www.myspace.com/robhalford
29 сен 2020
:
Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор
25 сен 2020
:
ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST
24 сен 2020
:
ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения
19 сен 2020
:
ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»
17 сен 2020
:
ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
7 сен 2020
:
ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом
24 авг 2020
:
Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией
29 май 2020
:
ROB HALFORD выпустит биографию осенью
5 апр 2020
:
ROB HALFORD 'Tiger King'
25 дек 2019
:
ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»
19 дек 2019
:
ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»
7 ноя 2019
:
ROB HALFORD выпустит биографию осенью
23 окт 2019
:
ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке
21 окт 2019
:
Видео с текстом от ROB HALFORD
7 окт 2019
:
ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»
4 окт 2019
:
Рождественская песня от ROB HALFORD
8 сен 2019
:
Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью
18 июн 2019
:
Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»
19 фев 2019
:
ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE
25 окт 2018
:
ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»
18 сен 2018
:
ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
28 авг 2018
:
ROB HALFORD об Арете Франклин
8 июн 2018
:
ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH
13 апр 2017
:
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
11 апр 2017
:
ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
6 апр 2017
:
Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD
30 мар 2017
:
Бокс-сет HALFORD выйдет весной
23 июл 2016
:
ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL
20 май 2016
:
Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA
1 дек 2015
:
Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи
5 ноя 2015
:
Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом
21 июл 2015
:
ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»
26 мар 2015
:
ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17 мар 2015
:
Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?
11 ноя 2014
:
ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ
24 окт 2014
:
ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»
28 авг 2014
:
Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»
7 июл 2014
:
Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN
28 май 2013
:
Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 май 2013
:
ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'
6 дек 2012
:
Концертный релиз HALFORD
14 окт 2011
:
Фрагмент нового DVD HALFORD
12 окт 2011
:
Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре
29 июн 2011
:
Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре
18 дек 2010
:
Видео с выступления HALFORD
9 дек 2010
:
ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST
20 ноя 2010
:
Новое видео HALFORD
4 ноя 2010
:
ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH
26 окт 2010
:
Видео с выступления HALFORD
23 окт 2010
:
Видео с концерта HALFORD
20 окт 2010
:
ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев
15 сен 2010
:
Новое видео HALFORD
4 сен 2010
:
Детали нового альбома HALFORD
26 авг 2010
:
Видео с выступления HALFORD
12 авг 2010
:
Новый сингл от группы HALFORD
19 июл 2010
:
HALFORD выступили впервые за семь лет
26 июн 2010
:
HALFORD выпустит новый сингл
19 май 2010
:
ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»
6 май 2010
:
Превью нового DVD HALFORD
4 ноя 2009
:
Новое видео HALFORD'a
24 окт 2009
:
Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD
11 сен 2009
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HALFORD приготовил подарок
2 сен 2009
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Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре
13 июн 2009
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'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома
20 мар 2008
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Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а
31 авг 2007
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HALFORD: новая песня доступна для скачивания
16 июн 2007
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Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"
4 фев 2007
:
HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети
3 июн 2006
:
ROB HALFORD основал собственный лейбл
сегодня
Фрагмент биографии ROB
HALFORD
. Читает автор
Фрагмент из аудиоверсии биографии ROB'a HALFORD'a, выходящей сегодня в Hachette Books, доступен для прослушивания ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).