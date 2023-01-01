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Halford

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ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»



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Rob Halford рассказал о своих выступлениях с BLACK SABBATH в новом интервью ведущему программы Ozzy's Boneyard на SiriusXM Марку Стриглу:

«Первый раз это было в Коста-Месе, в Калифорнии. Я не могу вспомнить, когда именно. Я точно знаю, что где-то на YouTube есть потрясающее видео этого отличного шоу с хорошим звуком. Это прекрасное воспоминание.

Как это произошло... Знаете, когда Ронни — благослови тебя Бог, Ронни — работал с SABBATH, и у группы появилась возможность воссоединиться на том шоу в Коста-Месе с Ozzy, Ронни сказал: "Я просто отойду в сторону по личным причинам". Так он и сделал. И тут мне звонит Tony: "Ты можешь приехать и помочь нам?" — "Да, что ты хочешь, чтобы я сделал?" Бла-бла-бла. Мы поговорили о сет-листе. Мы включили туда пару песен, которые SABBATH не исполняли целую вечность, потому что они были моими любимыми, и я думал, что они понравятся фэнам. А затем мы дали два концерта. Мы отрывались в студии здесь, в Финиксе, записали сет, а на следующий день отыграли два концерта в Коста-Месе. Так что это было потрясающе.

А потом мы пошли дальше. Мы помогаем друг другу в группах. У Ozzy возникла проблема с горлом, и мне позвонила Sharon [жена и менеджер Ozzy]... Она сказала: "У него бронхит. Ты можешь заменить его на шоу? Да, конечно. На каком?" — "Сегодня вечером". Я такой: "Сегодня вечером?" — "Да. Ты можешь выступить сегодня вечером? Так я и сделал. Я отыграл сет PRIEST, принял душ, переоделся, выбежал на сцену и исполнил материал Ozzy вместе с BLACK SABBATH. Так что это случалось два или три раза.

Мы любим друг друга.

PRIEST и SABBATH уходят корнями в вечность. И поэтому у нас до сих пор прекрасная дружба и отношения, которые продолжаются как в музыке, так и вне неё. PRIEST и SABBATH начали всё это».




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