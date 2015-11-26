сегодня



Rob HALFORD : «У меня полно нереализованного материала»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halfrod в одном из недавних интервью рассказал, что далеко не всё вошло в его новую биографию:



«У нас осталась масса неиспользованного материала. Были моменты, когда мы буквально дрались за включение каких-то фрагментов: "Я хочу, чтобы это было в книге!" А они говорили мне: "Если ты оставишь эту часть, то потеряешь связь с остальной книгой". Они провели невероятную работу по редактуре книги. И у нас осталось очень много материала, и я надеюсь, что в какой-то момент у меня будет возможность им поделиться!»





+1 -1



просмотров: 426

