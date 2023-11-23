Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 56
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
*MEGADETH смогут и без Kiko 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 56
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!

19 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио

8 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»

3 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»

27 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»

17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»

12 янв 2023 : 		 Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»

10 янв 2023 : 		 ROB HALFORD не брал крепкого уже 37 лет

13 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о ностальгии

28 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD о выступлении с Долли Партон

17 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Моя книга для тех, кто хочет проникнуть поглубже»

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD и другие спели с DOLLY PARTON

9 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Я смог прорубить это окно!»

5 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о новой книге: «Буду богоху...»

25 июл 2022 : 		 ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»

24 июн 2022 : 		 Выходит фигурка ROB HALFORD

24 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о путешествиях
Показать далее
| - |

|||| 22 ноя 2023

DOLLY PARTON о ROB HALFORD



zoom
DOLLY PARTON в недавнем интервью Eddie Trunk'y ответила на его шутливый вопрос о том, стоит ли ждать от нее металлическую пластинку в будущем:

Она рассмеялась и сказала: «Я так не думаю».

Тогда Trunk сказал: "Но ты уже была близка к этому на этой ["Bygones"]", на что она ответила:

«Правда? Я не знала, но я люблю Rob Halford. Мы много общались, потому что он был включен в Зал славы рок-н-ролла, когда туда попала я. И мне довелось побывать в гостях у многих из тех людей, которые есть на альбоме... которые были введены в Зал славы в то же время, что и я. И когда я разговаривал с ним, я спросила его, не согласится ли он спеть на моей пластинке, на что он ответил: "Конечно, я согласен, потому что моя мама, моя бабушка, мои дети — мы все любили тебя все эти годы". И вот, когда я собралась это сделать, как вы уже сказали, мы с [нэшвиллским продюсером] Кентом [Уэллсом] написали эту песню — это еще одна оригинальная песня с этого альбома — и затем мы подключили к ней ребят, потому что Кент пригласил к работе музыкантов. Так что получилось нечто очень, очень особенное, как мне кажется. Это была настоящая хорошая музыка, я так считаю».

Кроме того, Trunk затронул тему совместного выступлении с Dolly Halford'ом во время кульминационного исполнения всеми звездами ее классической песни "Jolene" на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В этом "супер-джеме" также приняли участие P!nk (которая ввела Долли в Зал славы), Брэнди Карлайл, Саймон Лебон из DURAN DURAN, Шерил Кроу, Энни Леннокс из EURYTHMICS, а также Пэт Бенатар и Нил Джиральдо. Описывая все это как "один из самых умопомрачительных моментов в металле", Trunk сказал, что Rob был явно "счастлив и взволнован", на что Dolly ответила:

«Ему это нравилось. Ему это очень понравилось. Он был таким милым. Я просто обожала его. Но в любом случае, он сказал, что, как и некоторые другие, они наблюдали за мной с детства, когда только начинали взрослеть. Я узнала, что они слушали мою музыку. Так что мне было очень приятно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 ноя 2023
D
DrJekyll
Что-то вспомнилась басня Крылова "Кукушка и петух".

просмотров: 198

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом