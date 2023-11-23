22 ноя 2023



DOLLY PARTON о ROB HALFORD



DOLLY PARTON в недавнем интервью Eddie Trunk'y ответила на его шутливый вопрос о том, стоит ли ждать от нее металлическую пластинку в будущем:



Она рассмеялась и сказала: «Я так не думаю».



Тогда Trunk сказал: "Но ты уже была близка к этому на этой ["Bygones"]", на что она ответила:



«Правда? Я не знала, но я люблю Rob Halford. Мы много общались, потому что он был включен в Зал славы рок-н-ролла, когда туда попала я. И мне довелось побывать в гостях у многих из тех людей, которые есть на альбоме... которые были введены в Зал славы в то же время, что и я. И когда я разговаривал с ним, я спросила его, не согласится ли он спеть на моей пластинке, на что он ответил: "Конечно, я согласен, потому что моя мама, моя бабушка, мои дети — мы все любили тебя все эти годы". И вот, когда я собралась это сделать, как вы уже сказали, мы с [нэшвиллским продюсером] Кентом [Уэллсом] написали эту песню — это еще одна оригинальная песня с этого альбома — и затем мы подключили к ней ребят, потому что Кент пригласил к работе музыкантов. Так что получилось нечто очень, очень особенное, как мне кажется. Это была настоящая хорошая музыка, я так считаю».



Кроме того, Trunk затронул тему совместного выступлении с Dolly Halford'ом во время кульминационного исполнения всеми звездами ее классической песни "Jolene" на прошлогодней церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла. В этом "супер-джеме" также приняли участие P!nk (которая ввела Долли в Зал славы), Брэнди Карлайл, Саймон Лебон из DURAN DURAN, Шерил Кроу, Энни Леннокс из EURYTHMICS, а также Пэт Бенатар и Нил Джиральдо. Описывая все это как "один из самых умопомрачительных моментов в металле", Trunk сказал, что Rob был явно "счастлив и взволнован", на что Dolly ответила:



«Ему это нравилось. Ему это очень понравилось. Он был таким милым. Я просто обожала его. Но в любом случае, он сказал, что, как и некоторые другие, они наблюдали за мной с детства, когда только начинали взрослеть. Я узнала, что они слушали мою музыку. Так что мне было очень приятно».







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