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Halford

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20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»
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Почему так мало K.K.? Отвечает R!



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В рамках недавнего разговора с Sea Of Tranquility вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, почему в его книге так мало K. K. Downing'а, и что он думает о его новой группе:

«Ну, естественно, у меня есть свои мысли обо всём этом. И я думаю, что выходить на эту арену фатально только потому, что я знаю, что эмоции людей затронуты естественным образом — моими в том числе. И я не думаю, что это поможет. Мнения могут быть полезными, но в конце концов, какое это имеет значение? Это просто ваше мнение. Это моё мнение. Оно может полностью отличаться от мнения другого человека.

Что касается того, кто был упомянут, а кто не был упомянут в книге, мы не руководствовались каким-либо уклонением как таковым. Мы просто говорили о каждом аспекте, который, по нашему мнению, был важен и полезен для самой книги. Так что никогда не было чего-то из серии: "О, мы не будем говорить об этом человеке". Никогда не было ни к кому никакой пренебрежительности по каким-либо причинам. Вот вам мой ответ».

Why Is There Little Mention Of K.K. DOWNING In ROB HALFORD





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