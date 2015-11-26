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Почему так мало K.K.? Отвечает R!



В рамках недавнего разговора с Sea Of Tranquility вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford ответил на вопрос, почему в его книге так мало K. K. Downing'а, и что он думает о его новой группе:



«Ну, естественно, у меня есть свои мысли обо всём этом. И я думаю, что выходить на эту арену фатально только потому, что я знаю, что эмоции людей затронуты естественным образом — моими в том числе. И я не думаю, что это поможет. Мнения могут быть полезными, но в конце концов, какое это имеет значение? Это просто ваше мнение. Это моё мнение. Оно может полностью отличаться от мнения другого человека.



Что касается того, кто был упомянут, а кто не был упомянут в книге, мы не руководствовались каким-либо уклонением как таковым. Мы просто говорили о каждом аспекте, который, по нашему мнению, был важен и полезен для самой книги. Так что никогда не было чего-то из серии: "О, мы не будем говорить об этом человеке". Никогда не было ни к кому никакой пренебрежительности по каким-либо причинам. Вот вам мой ответ».













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