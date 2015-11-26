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Halford

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12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

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2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»

24 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»

20 ноя 2020 : 		 Десятка от HALFORD'a

18 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»

12 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Меня по-прежнему буллят!»

29 окт 2020 : 		 ROB HALFORD говорит, что его сотрудничество с NERGAL'ом «определённо» состоится

22 окт 2020 : 		 ROB HALFORD — о блюзовом альбоме

20 окт 2020 : 		 ROB HALFORD выбирает бога

14 окт 2020 : 		 Rob HALFORD: «У меня полно нереализованного материала»

12 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...»

9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»
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ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»



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В рамках недавнего разговора вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD сообщил, что у него достаточно материала для блюзового альбома:

«Я люблю блюз. Всё пришло из блюза. Рок-н-ролл начался с него. И это прекрасный стиль музыки. Я работаю над — ну, я говорю, я, хотя это не только я, но и мой брат Найджел, мой племянник Алекс, сын Ian'a Hill'a, на басу и наш друг [Jon] Blakey на гитаре — эти ребята уже довольно давно собирают основу. У нас достаточно материала, чтобы записать альбом. Мне просто нужно подобрать слова и в какой-то момент сделать запись вокала.

Я предложил ребятам делать то, что они считают нужным в отношении идей. Я дал им список моих любимых блюзовых стилей и блюзовых исполнителей, чтобы ребята могли ориентироваться на них.

Всё это в моём телефоне — у меня есть альбом в этом телефоне — и это здорово. Это станет для меня очень важным событием, потому что я всегда хотел записать блюзовый альбом.

Так что когда позволит время, а оно было очень, очень тяжёлым для многих музыкантов, с учётом пандемии и славным ожиданием начала тура в честь 50-летия PRIEST и ещё одной пластинки PRIEST, тогда мы и займёмся блюзовым альбомом».

ROB HALFORD Has Enough Material For His Debut Blues Solo Album





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

SnakeZ


12 май 2021, 16:41		Отлично кстати Дед Металла выглядит в свои 70.

CosmicBear


12 май 2021, 20:34		Показалось сначала ROB HALFORD: «У меня НЕ хватает материала для блюзового альбома»

Пожертвуйте , типа.

LU777


12 май 2021, 22:59		Интересно......какие у него любимые блюзовые исполнители???


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