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ROB HALFORD : «У меня хватает материала для блюзового альбома»



В рамках недавнего разговора вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD сообщил, что у него достаточно материала для блюзового альбома:



«Я люблю блюз. Всё пришло из блюза. Рок-н-ролл начался с него. И это прекрасный стиль музыки. Я работаю над — ну, я говорю, я, хотя это не только я, но и мой брат Найджел, мой племянник Алекс, сын Ian'a Hill'a, на басу и наш друг [Jon] Blakey на гитаре — эти ребята уже довольно давно собирают основу. У нас достаточно материала, чтобы записать альбом. Мне просто нужно подобрать слова и в какой-то момент сделать запись вокала.



Я предложил ребятам делать то, что они считают нужным в отношении идей. Я дал им список моих любимых блюзовых стилей и блюзовых исполнителей, чтобы ребята могли ориентироваться на них.



Всё это в моём телефоне — у меня есть альбом в этом телефоне — и это здорово. Это станет для меня очень важным событием, потому что я всегда хотел записать блюзовый альбом.



Так что когда позволит время, а оно было очень, очень тяжёлым для многих музыкантов, с учётом пандемии и славным ожиданием начала тура в честь 50-летия PRIEST и ещё одной пластинки PRIEST, тогда мы и займёмся блюзовым альбомом».







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