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Halford

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|||| 7 ноя 2021

ROB HALFORD: «Я любил присесть на Лемми»



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В интервью Metal Hammer в 2020 году вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD вспомнил забавную привычку покойного музыканта после концертов:

«Мы отыграли много-много концертов с Motörhead, и мне всегда казалось забавным, что после их выступлений Лемми убирал волосы в тюрбан. Я старался заходить к нему после каждого концерта и всегда оказывался на коленях у Лемми. Представьте себе! Металлический бог сидит на коленях у Лемми, а его волосы убраны в тюрбан.

Есть и радостная и одновременно грустная история, связанная с фотографией в моём Instagram. После совместного тура по Южной Америке мы возвращались в Лос-Анджелес. Это был долгий-долгий перелёт. Лемми сидел один, и, как правило, в таком случае не хотелось подходить к нему слишком близко, но я подошёл и сказал ему спасибо за отличный тур. Мы немного поболтали, и я внутренне почувствовал, что что-то должно произойти. [Rob замолчал, пытаясь собраться с мыслями].

Простите... Это неприятное воспоминание. Я попросил его сделать селфи, а он сказал "отвали", но мы всё равно его сделали, и это последняя фотография, где мы с Лемми вместе. Мне до сих пор не хватает Лема и всего того, что он олицетворяет в рок-н-ролле. Но его музыка будет жить вечно. Я говорю себе об этом всякий раз, когда мне плохо».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


7 ноя 2021, 20:38		Интервью за 2020 год? Оперативно конечно, но на эксплороре не советую сидеть


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