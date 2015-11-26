ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

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все новости группы
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Великобритания
24 авг 2020 :
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Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией
29 май 2020 :
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ROB HALFORD выпустит биографию осенью
5 апр 2020 :
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ROB HALFORD 'Tiger King'
25 дек 2019 :
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ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»
19 дек 2019 :
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ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»
7 ноя 2019 :
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ROB HALFORD выпустит биографию осенью
23 окт 2019 :
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ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке
21 окт 2019 :
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Видео с текстом от ROB HALFORD
7 окт 2019 :
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ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»
4 окт 2019 :
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Рождественская песня от ROB HALFORD
8 сен 2019 :
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Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью
18 июн 2019 :
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Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»
19 фев 2019 :
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ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE
25 окт 2018 :
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ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»
18 сен 2018 :
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ROB HALFORD о правах геев в Америке: «То шаг вперёд, то два назад»
28 авг 2018 :
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ROB HALFORD об Арете Франклин
8 июн 2018 :
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ROB HALFORD планирует запись с лидером BEHEMOTH
13 апр 2017 :
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ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
11 апр 2017 :
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ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу
6 апр 2017 :
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Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD
30 мар 2017 :
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Бокс-сет HALFORD выйдет весной
23 июл 2016 :
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ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL
20 май 2016 :
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Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA
1 дек 2015 :
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Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи
5 ноя 2015 :
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Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом
21 июл 2015 :
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ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»
26 мар 2015 :
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ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17 мар 2015 :
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Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?
11 ноя 2014 :
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ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ
24 окт 2014 :
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ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»
28 авг 2014 :
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Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»
7 июл 2014 :
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Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN
28 май 2013 :
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Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 май 2013 :
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ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'
6 дек 2012 :
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Концертный релиз HALFORD
14 окт 2011 :
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Фрагмент нового DVD HALFORD
12 окт 2011 :
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Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре
29 июн 2011 :
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Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре
18 дек 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
9 дек 2010 :
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ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST
20 ноя 2010 :
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Новое видео HALFORD
4 ноя 2010 :
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ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH
26 окт 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
23 окт 2010 :
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Видео с концерта HALFORD
20 окт 2010 :
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ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев
15 сен 2010 :
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Новое видео HALFORD
4 сен 2010 :
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Детали нового альбома HALFORD
26 авг 2010 :
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Видео с выступления HALFORD
12 авг 2010 :
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Новый сингл от группы HALFORD
19 июл 2010 :
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HALFORD выступили впервые за семь лет
26 июн 2010 :
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HALFORD выпустит новый сингл
19 май 2010 :
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ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»
6 май 2010 :
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Превью нового DVD HALFORD
4 ноя 2009 :
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Новое видео HALFORD'a
24 окт 2009 :
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Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD
11 сен 2009 :
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HALFORD приготовил подарок
2 сен 2009 :
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Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре
13 июн 2009 :
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'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома
20 мар 2008 :
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Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а
31 авг 2007 :
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HALFORD: новая песня доступна для скачивания
16 июн 2007 :
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Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"
4 фев 2007 :
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HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети
3 июн 2006 :
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ROB HALFORD основал собственный лейбл
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сегодня
ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»
В рамках недавней беседы с "Across The Board" вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD сказал, что это просто чудо, что он ни разу не сорвался за 34 года:
«О, это непросто. Это очень тяжело — день за днём. Вы пользуетесь всеми инструментами и ресурсами из вашего реабилитационного опыта. Я использую их каждый день. Многое из этого похоже на ментальные заметки — разговоры до бесконечности. Иногда я их проговариваю; многое из этого носит внутренний характер. Так что это очень важно на повседневном уровне трезвости.
Когда я был в реабилитационном центре [в 1986 году], там присутствовала анонимность, но в то же время ты должен рассказать всем историю своей жизни, чтобы все знали, что ты делал. И я помню, мы говорили о том, что я собираюсь вернуться в этот мир секса и наркотиков, рок-н-ролла и выпивки. Я не знаю, как я смогу с этим справиться, потому что это не будет постепенным погружением в общество, так сказать. Я не смогу пойти маленькими шажками, я просто пойду и с головой окунусь в это дело. Я не могу пойти на работу и сказать своим товарищам по группе: "Ты не можешь пить. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь сделать это", потому что это контроль. Прими свое бессилие.
Я не думаю, что у нас когда-либо в группе был разговор об этом, но я считаю, что были забота и понимание, — так и было до сих пор. Но я был бы последним, кто сказал бы, что я должен установить свод правил, потому что тогда весь этот бизнес будет жизнью на моих условиях, когда ты давишь на других людей: "Ну теперь ты не можешь этого сделать, ты не можешь сделать и вот это". Это просто лицемерие на высшем уровне.
Даже сейчас, когда мы летим после шоу, и парни пьют пиво или коктейль, или что-то в этом роде, чувак, я бы с удовольствием выпил холодного пивка. Я бы хотел выпить Джека и Кока-Колы. Я чувствую запах, потому что мы в самолёте вместе. Это как маленький ангелочек с одной стороны, и дьявол — с другой. Но мне тут же приходит в голову мысль, что я больше никогда не хочу быть больным. Я никогда, никогда больше не хочу чувствовать себя так плохо. Я никогда больше не хочу быть в этом ужасном, тёмном, одиноком месте. Так что всё это мимолетно. Но, опять же, оно всегда есть.
Когда я дома, особенно [во время] этой штуки с COVID, [мой давний партнёр] Томас не пьёт. Когда я впервые встретил Томаса, он бросил пить. Так что это поддержка для меня. Я никогда не употреблял алкоголь или наркотики так долго, будучи без работы. Но да — когда мои фанаты или когда фанаты PRIEST приходят к нам, они могут выпить; они могут пропустить пару косяков [и] заняться чем-нибудь ещё весёлым. Они имеют на это право. И они живут своей жизнью, веселятся и проводят время, как и положено. У них нет проблем с алкоголем; у них нет наркотической зависимости. Есть люди, которые могут наслаждаться этими вещами в жизни, и это не влияет на них ни в физическом, ни в ментальном плане.
Так что это абсолютное чудо. Я могу только сказать, что это чудо, что с 6 января 1986 года по 1 декабря 2020 года я прошёл и ни разу не поскользнулся. И я не хвастаюсь, потому что это всё прошлое — это прошлое, оно ушло. Я живу настоящим. Я не думаю ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, — я живу сейчас. Но я благодарен за то, что смог зайти так далеко, ни разу не упав. Нет, "ни разу не упав" — это неправильный термин. Ни разу не соскользнув в бездну, скажем так. Я благодарен, что смог зайти так далеко и оставаться чистым и трезвым. Потому что если бы я этого не сделал, кто знает, куда бы меня это могло завести?»
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НELLECTOR
Don Huan
father
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