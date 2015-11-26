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ROB HALFORD : «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»



В рамках недавней беседы с "Across The Board" вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD сказал, что это просто чудо, что он ни разу не сорвался за 34 года:



«О, это непросто. Это очень тяжело — день за днём. Вы пользуетесь всеми инструментами и ресурсами из вашего реабилитационного опыта. Я использую их каждый день. Многое из этого похоже на ментальные заметки — разговоры до бесконечности. Иногда я их проговариваю; многое из этого носит внутренний характер. Так что это очень важно на повседневном уровне трезвости.



Когда я был в реабилитационном центре [в 1986 году], там присутствовала анонимность, но в то же время ты должен рассказать всем историю своей жизни, чтобы все знали, что ты делал. И я помню, мы говорили о том, что я собираюсь вернуться в этот мир секса и наркотиков, рок-н-ролла и выпивки. Я не знаю, как я смогу с этим справиться, потому что это не будет постепенным погружением в общество, так сказать. Я не смогу пойти маленькими шажками, я просто пойду и с головой окунусь в это дело. Я не могу пойти на работу и сказать своим товарищам по группе: "Ты не можешь пить. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь сделать это", потому что это контроль. Прими свое бессилие.



Я не думаю, что у нас когда-либо в группе был разговор об этом, но я считаю, что были забота и понимание, — так и было до сих пор. Но я был бы последним, кто сказал бы, что я должен установить свод правил, потому что тогда весь этот бизнес будет жизнью на моих условиях, когда ты давишь на других людей: "Ну теперь ты не можешь этого сделать, ты не можешь сделать и вот это". Это просто лицемерие на высшем уровне.



Даже сейчас, когда мы летим после шоу, и парни пьют пиво или коктейль, или что-то в этом роде, чувак, я бы с удовольствием выпил холодного пивка. Я бы хотел выпить Джека и Кока-Колы. Я чувствую запах, потому что мы в самолёте вместе. Это как маленький ангелочек с одной стороны, и дьявол — с другой. Но мне тут же приходит в голову мысль, что я больше никогда не хочу быть больным. Я никогда, никогда больше не хочу чувствовать себя так плохо. Я никогда больше не хочу быть в этом ужасном, тёмном, одиноком месте. Так что всё это мимолетно. Но, опять же, оно всегда есть.



Когда я дома, особенно [во время] этой штуки с COVID, [мой давний партнёр] Томас не пьёт. Когда я впервые встретил Томаса, он бросил пить. Так что это поддержка для меня. Я никогда не употреблял алкоголь или наркотики так долго, будучи без работы. Но да — когда мои фанаты или когда фанаты PRIEST приходят к нам, они могут выпить; они могут пропустить пару косяков [и] заняться чем-нибудь ещё весёлым. Они имеют на это право. И они живут своей жизнью, веселятся и проводят время, как и положено. У них нет проблем с алкоголем; у них нет наркотической зависимости. Есть люди, которые могут наслаждаться этими вещами в жизни, и это не влияет на них ни в физическом, ни в ментальном плане.



Так что это абсолютное чудо. Я могу только сказать, что это чудо, что с 6 января 1986 года по 1 декабря 2020 года я прошёл и ни разу не поскользнулся. И я не хвастаюсь, потому что это всё прошлое — это прошлое, оно ушло. Я живу настоящим. Я не думаю ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, — я живу сейчас. Но я благодарен за то, что смог зайти так далеко, ни разу не упав. Нет, "ни разу не упав" — это неправильный термин. Ни разу не соскользнув в бездну, скажем так. Я благодарен, что смог зайти так далеко и оставаться чистым и трезвым. Потому что если бы я этого не сделал, кто знает, куда бы меня это могло завести?»







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