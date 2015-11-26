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Halford

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21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

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9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

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30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор
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|||| 21 янв 2021

ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»



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ROB HALFORD в рамках одного из интервью с Yahoo! рассказал о том, как попал в полицию за приставание в общественном месте:

«[Я занимался] этой штукой, которую мы называем коттеджингом в Великобритании. Здесь это называется крейсирование (то есть знакомство в общественных местах с целью сексуального контакта). И некоторые геи выбирают этот способ — ты идёшь в туалет и пытаешься немного повеселиться с другим парнем, который там по той же причине, что и ты.

Инцидент, о котором мы говорим, случился со мной в Venice Beach. В то время я жил в Марина Дель Дей, и для ежедневных тренировок я садился на велосипед и ехал до Малибу и обратно, с остановкой [смеётся] в туалетах. Ты должен смеяться, потому что если ты не будешь смеяться... Неважно. Так что я остановился и пошёл туда. Там полно народу. Я сижу в сортире, как мы его называем, и заходит очень горячий парень. Он напротив меня, и он моет руки. Там было зеркало, он смотрит на меня, кивает и подмигивает. А я: "О-о-о". — "Привет". — "Привет". — "Сюда". А потом он поворачивается и смотрит на меня, и я смотрю на него, и он вроде как признаёт меня, а я признаю его. А в следующую минуту он достает значок и говорит: "Вы арестованы за непристойное поведение"».

По словам Rob'a, «столько всего» пролетело у него в голове сразу после ареста:

«Они приняли меня и поместили в маленькую комнату, которая находилась за туалетом в "Venice Beach", а там уже было где-то пять или шесть парней. Мы все сидели там пару-тройку часов, прикованные к лавке. А потом они отвезли нас в фургоне в какой-то полицейский участок — я до сих пор не знаю, где это было. Это было далеко, мы, кажется, ехали целую вечность. В полицейском участке я всё ещё был прикован к лавке. Мы все были прикованы к лавке. И я увидел, как эти ноги прошли мимо меня, и этот парень снял с меня бейсболку. Он спросил: " Rob?" Я говорю: "Да". Он говорит: "Что ты здесь делаешь?" Я говорю: "Я сделал что-то очень глупое и неправильное". — "Пойдём со мной". Так внутри себя я подумал: "О, отлично. Я свободен". Но нет — они посадили меня в камеру одного, а потом в течение следующего часа каждый коп в полицейском участке подошёл к маленькому стеклянному окошку и сказал: "Да! PRIEST!"

Мне это не понравилось. Я заплатил штраф, который я должен был заплатить; мне был назначен испытательный срок, который я должен был пройти; я признал свою вину, которую я должен был признать. И полиция была очень, очень крутой. Потому что TMZ обзванивали все полицейские отделы [и спрашивали]: "У вас есть какие-нибудь темы?" А они очень вежливо держали это подальше от прессы.

Это то, о чём я должен говорить просто потому, что это трогательно. Печально, что мне пришлось пойти на такие крайние опасные меры, чтобы получить какой-то интимный физический контакт».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Petrovich Sexyy


21 янв 2021, 21:26		Ну наконец-то! И фото хорошее.

hansi_hrb


21 янв 2021, 22:02		Хорошая обложка книги, нового альбома или сольника.

Darkside.ru Member

Blindman


21 янв 2021, 22:48		пришлось покопацца в анналах... эх

hansi_hrb


21 янв 2021, 22:58		И сделал метал бог металиста по образу и подобию своему и увидел что это хорошо.

Petrovich Sexyy


21 янв 2021, 23:03		А затем Сатана еще также сделал и получился Гаал

Exceptional


21 янв 2021, 23:07		Чудесная, светлая новость

>>>Я сижу в сортире, как мы его называем
А разве не все его так называют?

hansi_hrb


21 янв 2021, 23:13		у гаала кстати такой крутой альбом тот что за позапрошлый год. С удовольствием переслушиваю.

Petrovich Sexyy


21 янв 2021, 23:43		Да, неплохой. Интересный.


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