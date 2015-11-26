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ROB HALFORD : «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»



В рамках недавней беседы с подкастом "Cobras & Fire" ROB HALFORD ответил на вопрос о том, почему он с завидным постоянство публикует в своём аккаунте в Инстаграм себя в футболках с кошками:



«Я думаю, что сейчас у меня около сотни футболок с кошками. Раньше у меня был красивый кот по имени Бен, который прожил долгую жизнь, а потом внезапно ушёл, как и все они. Это как потерять члена семьи. Было очень тяжело, потому что я всё время в дороге, а дома никого нет.



Как бы ни было здорово иногда кошкам попадать в кошачью тюрьму [смеётся], это отпуск для котят, моему коту это никогда не нравилось. Так что я как бы компенсирую это футболками с кошками каждую субботу в моём Instagram, что очень весело. Я не знаю, как долго это продлится. Я думаю, может, в какой-то момент и перестану носить такие футболки».



На вопрос о том, есть ли у него теория, почему так многие металлисты любят кошек, он ответил:



«О да. Очень верное замечание. Я начал это замечать, когда смотрел книги с фотографиями металлистов и их котами. Все эти суровые сильные парни, и у многих есть кошка или кот. Очевидно, что это сила домашних животных, не так ли? Животная сила. Но это здорово.



В Реддите есть забавный топик о парнях, которые ненавидят кошек, а потом кто-то приносит кошку в дом, и эта кошка сидит у парня на коленях, а парни мгновенно тают.



Они прекрасные создания. Я думаю, что причина, по которой они нам нравятся в нашем металлическом сообществе, в том, что они невероятно независимы. Ты думаешь, что знаешь свою киску, но это киска знает тебя лучше, чем ты. И они обладают таким ярким независимым характером, могут сбить всё, что стоит на полке, и внимательно смотрят, как бы говоря: "Смотри, что я могу сделать". Но я люблю их за это. Они прекрасные существа!»













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