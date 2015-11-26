Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ACCEPT 305
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 278
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 60
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 50
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



9 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»

6 окт 2020 : 		 ROB HALFORD о правах ЛГБТ: «Ох, и длинный ещё...»

5 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Давно я говорил с K.K. DOWNING'ом»

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!»

30 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Название биографии я придумал из-за "Игры Престолов"»

29 сен 2020 : 		 HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина»

29 сен 2020 : 		 Фрагмент биографии ROB HALFORD. Читает автор

25 сен 2020 : 		 ROB HALFORD рассказал о времени, когда ушёл из JUDAS PRIEST

24 сен 2020 : 		 ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения

19 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Я любил бухать и упарываться...»

17 сен 2020 : 		 ROB HALFORD: «Хотел я как-то вокалиста IRON MAIDEN...»

7 сен 2020 : 		 ROB HALFORD работает над блюзовым альбомом

24 авг 2020 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST заявил, что некоторые читатели будут шокированы его автобиографией

29 май 2020 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

5 апр 2020 : 		 ROB HALFORD 'Tiger King'

25 дек 2019 : 		 ROB HALFORD заявил, что работа над рождественским альбомом с родственниками помогла ему «сбросить давление»

19 дек 2019 : 		 ROB HALFORD о каминг-ауте в 1998 году: «Это вышло случайно»

7 ноя 2019 : 		 ROB HALFORD выпустит биографию осенью

23 окт 2019 : 		 ROB HALFORD о том, как живется геям в Америке

21 окт 2019 : 		 Видео с текстом от ROB HALFORD

7 окт 2019 : 		 ROB HALFORD: «Я бы хотел записать дуэт с WILLIE NELSON'ом»

4 окт 2019 : 		 Рождественская песня от ROB HALFORD

8 сен 2019 : 		 Новый «рождественский» альбом ROB HALFORD выйдет осенью

18 июн 2019 : 		 Вокалист URIAH HEEP поддержал ROB'а HALFORD'а, выбившего телефон из рук фаната: «Я очень хорошо понимаю его раздражение»

19 фев 2019 : 		 ROB HALFORD о проблемах со здоровьем OZZY OSBOURNE

25 окт 2018 : 		 ROB HALFORD: «BABYMETAL — это одна из самых уникальных групп в мире металла сегодня»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD: «Ты думаешь, что знаешь киску, но это киска знает тебя, а не ты её»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с подкастом "Cobras & Fire" ROB HALFORD ответил на вопрос о том, почему он с завидным постоянство публикует в своём аккаунте в Инстаграм себя в футболках с кошками:

«Я думаю, что сейчас у меня около сотни футболок с кошками. Раньше у меня был красивый кот по имени Бен, который прожил долгую жизнь, а потом внезапно ушёл, как и все они. Это как потерять члена семьи. Было очень тяжело, потому что я всё время в дороге, а дома никого нет.

Как бы ни было здорово иногда кошкам попадать в кошачью тюрьму [смеётся], это отпуск для котят, моему коту это никогда не нравилось. Так что я как бы компенсирую это футболками с кошками каждую субботу в моём Instagram, что очень весело. Я не знаю, как долго это продлится. Я думаю, может, в какой-то момент и перестану носить такие футболки».

На вопрос о том, есть ли у него теория, почему так многие металлисты любят кошек, он ответил:

«О да. Очень верное замечание. Я начал это замечать, когда смотрел книги с фотографиями металлистов и их котами. Все эти суровые сильные парни, и у многих есть кошка или кот. Очевидно, что это сила домашних животных, не так ли? Животная сила. Но это здорово.

В Реддите есть забавный топик о парнях, которые ненавидят кошек, а потом кто-то приносит кошку в дом, и эта кошка сидит у парня на коленях, а парни мгновенно тают.

Они прекрасные создания. Я думаю, что причина, по которой они нам нравятся в нашем металлическом сообществе, в том, что они невероятно независимы. Ты думаешь, что знаешь свою киску, но это киска знает тебя лучше, чем ты. И они обладают таким ярким независимым характером, могут сбить всё, что стоит на полке, и внимательно смотрят, как бы говоря: "Смотри, что я могу сделать". Но я люблю их за это. Они прекрасные существа!»

Why Do So Many Heavy Metal Fans Love Cats? ROB HALFORD Weighs In





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


9 окт 2020, 14:23		Почему бы тебе не записать фильм к альбому, как ты оплакиваешь своих котов?! Это была бы ниша!

Alex Chernyatinsky


9 окт 2020, 14:25		Когда Халфорд произносит слово "киска", вспыхивает робкая надежда на его выздоровление, открываешь заметку - ан нет, это он о кошках.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 355

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом