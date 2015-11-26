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ROB HALFORD : «Не читал я и не слушал бывших...»



В рамках беседы с Cleveland.com вокалист JUDAS PRIEST ROB HALFORD ответил на вопрос о том, читал ли он мемуары K.K. Downing'a:



«Не-а. Интересно, почему я не прочитал? Понятия не имею. Он, наверное, не будет читать мои, просто потому, что мы так много знаем друг о друге. Может, когда-нибудь и прочитаю. Также, к примеру, я не слушал "Demolition" или "Jugulator". Никогда их не слушал. Честно говоря, мне просто это неинтересно».







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