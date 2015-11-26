21 окт 2021



ROB HALFORD рассказал о раке простаты



ROB HALFORD в недавнем интервью Consequence признался, что в прошлом году у него был обнаружен рак простаты:



«Год назад у меня была небольшая битва с раком, которую я выдержал, и сейчас, слава Богу, у меня ремиссия. Это случилось, когда мы все были заперты, так что всё происходит не просто так, если говорить о временной последовательности событий. Я очень благодарен за то, что я нахожусь на этом этапе своей жизни и продолжаю делать то, что люблю больше всего».



Он также упомянул о борьбе с раком в новой главе, добавленной к обновленной версии "Confess". По словам музыканта, диагноз ему был поставлен после того, как он испытывал симптомы заболевания в течение нескольких лет:



«Я испытывал сочетание шока, ужаса и, как ни странно, облегчения — по крайней мере, теперь я знаю! "Неужели я умру?" Только эти мысли и занимали меня. Я знал парней, которые умерли от рака простаты. "Нет, ты не умрёшь, Rob", — ласково сказал доктор Али».



В июле 2020 года Робу была проведена простатэктомия — операция, при которой удаляется вся предстательная железа и некоторые ткани вокруг нее, включая семенные пузырьки. После того, как в начале этого года у него было обнаружено ещё одно раковое образование, он прошёл курс лучевой терапии в апреле и мае, а в июне получил положительное заключение. Ему также была сделана аппендэктомия после обнаружения опухоли в аппендиксе.



«Это был изнурительный год, я не буду этого отрицать, но я рад, что прошёл через случившееся. Я чувствую, что у меня было самое тщательное ТО, которое только может быть у Металлического Бога».



70-летний музыкант рассказал, что его взгляд на борьбу с раком изменился после просмотра рекламы детской больницы Феникса:



«Там показывали детей, больных раком. Некоторые совсем малыши. Они лежали там, с трубками, торчащими из них, и боролись за свою жизнь. Они не знали, что происходит... Это заставило меня испытать чувство стыда за себя: "Rob, как ты смеешь быть таким эгоистом?" И с той секунды я полностью изменил своё отношение к своей болезни».







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