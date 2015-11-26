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Halford

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21 окт 2021 : 		 ROB HALFORD рассказал о раке простаты

20 окт 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я не слушал сольные вещи ROB'a HALFORD'a»

8 окт 2021 : 		 ROB HALFORD получил массу удовольствия от работы над блюзовым альбомом

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23 сен 2021 : 		 ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней METALLICA

16 авг 2021 : 		 Винил HALFORD выйдет осенью

12 авг 2021 : 		 ROB HALFORD с братом представят эль

18 июн 2021 : 		 ROB HALFORD — настоящий полковник

14 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Честность дарит вам покой»

8 июн 2021 : 		 ROB HALFORD: «Не планировал я на MTV признаваться...»

12 май 2021 : 		 ROB HALFORD: «У меня хватает материала для блюзового альбома»

13 апр 2021 : 		 ROB HALFORD зовёт за дозой

23 мар 2021 : 		 ROB HALFORD получил вторую дозу

12 фев 2021 : 		 ROB HALFORD: «Эти классные шузы подогнала мне Lizzy!»

27 янв 2021 : 		 ROB HALFORD — за справедливость

25 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз друг моего отца меня...»

21 янв 2021 : 		 ROB HALFORD: «Печально, что пришлось пойти на такое ради обычного физического контакта»

25 дек 2020 : 		 ROB HALFORD не испытывает сожалений

24 дек 2020 : 		 ROB HALFORD — о лучшем совете

23 дек 2020 : 		 Санта-Роб!

20 дек 2020 : 		 Почему так мало K.K.? Отвечает R!

15 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Это просто чудо, что я ни разу не поскользнулся за 34 года!»

9 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Начитка оказалась очень приятным делом!»

2 дек 2020 : 		 ROB HALFORD: «Как-то раз на сто...»

28 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «Гордись своим!»

27 ноя 2020 : 		 ROB HALFORD: «ЗОЖ — это не пи...»
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|||| 21 окт 2021

ROB HALFORD рассказал о раке простаты



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ROB HALFORD в недавнем интервью Consequence признался, что в прошлом году у него был обнаружен рак простаты:

«Год назад у меня была небольшая битва с раком, которую я выдержал, и сейчас, слава Богу, у меня ремиссия. Это случилось, когда мы все были заперты, так что всё происходит не просто так, если говорить о временной последовательности событий. Я очень благодарен за то, что я нахожусь на этом этапе своей жизни и продолжаю делать то, что люблю больше всего».

Он также упомянул о борьбе с раком в новой главе, добавленной к обновленной версии "Confess". По словам музыканта, диагноз ему был поставлен после того, как он испытывал симптомы заболевания в течение нескольких лет:

«Я испытывал сочетание шока, ужаса и, как ни странно, облегчения — по крайней мере, теперь я знаю! "Неужели я умру?" Только эти мысли и занимали меня. Я знал парней, которые умерли от рака простаты. "Нет, ты не умрёшь, Rob", — ласково сказал доктор Али».

В июле 2020 года Робу была проведена простатэктомия — операция, при которой удаляется вся предстательная железа и некоторые ткани вокруг нее, включая семенные пузырьки. После того, как в начале этого года у него было обнаружено ещё одно раковое образование, он прошёл курс лучевой терапии в апреле и мае, а в июне получил положительное заключение. Ему также была сделана аппендэктомия после обнаружения опухоли в аппендиксе.

«Это был изнурительный год, я не буду этого отрицать, но я рад, что прошёл через случившееся. Я чувствую, что у меня было самое тщательное ТО, которое только может быть у Металлического Бога».

70-летний музыкант рассказал, что его взгляд на борьбу с раком изменился после просмотра рекламы детской больницы Феникса:

«Там показывали детей, больных раком. Некоторые совсем малыши. Они лежали там, с трубками, торчащими из них, и боролись за свою жизнь. Они не знали, что происходит... Это заставило меня испытать чувство стыда за себя: "Rob, как ты смеешь быть таким эгоистом?" И с той секунды я полностью изменил своё отношение к своей болезни».

JUDAS PRIEST



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

ElectricRetard


21 окт 2021, 23:07		Иронично, но я надеюсь Дарксайдовцы удержат свои искрометные говнометы юмора.

Family Ghost


21 окт 2021, 23:52		Лемми от такой херни умер

father


21 окт 2021, 23:57		Да, тут шутить даже не хочется. Мы конечно Хэлфорда подъебать горазды всегда, но это ж потому что любим его, как бы двояко ни звучало в контексте шуточек про булки и прочую херню.
Здоровья и долгих (ещё более долгих) лет жизни! Надеюсь, всё обойдётся, и JP доедут до России хотя бы в актуальном составе с Типтоном за скобками, а то у них прям какая-то беда со здоровьем у всех, Трэвис с Хиллом ещё только держатся.


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