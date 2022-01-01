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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
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Halford

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ROB HALFORD: «Нужно следить за своим PSA!»



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ROB HALFORD был гостем подкаста "Prostate Cancer Uncensored" и рассказал, как он впервые узнал о своём заболевании:

«Уровень PSA [простат-специфического антигена] начал повышаться за много-много лет до того, как я наконец прошёл обследование у своего врача. Он взял анализ крови и сказал: "Мужик, эти цифры очень высокие. Я отведу тебя к своему парню". Я хочу сказать, что это было около 10 лет назад, когда уровень PSA начал повышаться. В то время я жил в Сан-Диего. И мой врач оттуда тоже сказал: "Rob, мы должны следить за этим. Мне не нравится, как выглядят эти цифры. Можешь зайти ко мне, и мы проведём несколько тестов?" И это накануне большого мирового турне. И что вы сделаете в этом случае? !Да, док. Я просто завершу тур и приду к вам!. Как ты знаешь, Jay, когда мы отправляемся в мировые туры, они могут длиться год, два года, три года, так что в течение всего этого гастрольного процесса я так и не сделал того, что мне нужно было сделать.

И позвольте мне поскорее сказать, что это мужское дело, верно? Это мужское дело. Я 70-летний металхэд. Я родом из поколения, когда мужчины не говорили о таких вещах. Мы никогда не говорили о своём здоровье. Нам всегда было трудно открыться эмоционально, не говоря уже о чём-то другом. Поэтому, помимо всего того, с чем я справлялся в дороге и прекрасно проводил время, я знал, что это скрывалось в глубине моего сознания.

Так или иначе, мы обсуждаем — что? — то, что было приблизительно три года назад. Я встречаюсь со своим новым врачом в Фениксе, он снова делает анализы и говорит: "Я должен записать тебя к своему парню". И тогда для меня началось это немыслимое сражение с раком простаты».

По поводу того, как он пережил диагноз рака простаты и предпочёл ли он долгое время держать это в себе, прежде чем поделиться с близкими людьми, Rob сказал:

«Я гей [смеётся]. Мы, геи, не обманываем друг друга выплёскиваем всё наружу — мы выдаем всё на-гора. Это может показаться немного странным, но это часть моей личности и моей сексуальной идентичности... Я ничего в себе не держу. И часть моей рассудительности — это прожить свой день наиболее правдиво и честно, как ты считаешь нужным для себя. Конечно, если ты не хочешь делиться какими-то вещами, ты не обязан. Но я рассматривал весь этот опыт как нечто, о чём я очень хотел рассказать. Тем не менее, мы держали это в секрете в интересах группы, в интересах бизнеса, пока не наступил подходящий момент, чтобы я мог это рассказать.

Ты, наверное, заметил, Jay, что в последние годы, опять же, проблемы со здоровьем — рак как пример — музыканты стали более открыто говорить о проблемах со здоровьем, с которыми они сталкиваются. Поэтому я старался, чтобы всё было вовремя; я пытался сделать так, чтобы это было удобно и выгодно для всех. Но изначально я рассказывал всем — моей ближайшей семье, моему ближайшему кругу друзей — просто потому, что для меня это была терапия. Это была необходимая мне помощь».




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