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*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 18
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Dee Snider

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|||| сегодня

DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»



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В интервью "The Chuck Shute Podcast" DEE SNIDER обсудил недавнюю размолвку с ЛГБТ-сообществом:

«Поскольку сейчас месяц гордости, я не собираюсь так сильно вскрывать эту зияющую рану. Люди просто хотят, чтобы я сказал больше. И я все сказал.

Они пытались отменить меня, потому что я на сто процентов не разделял взгляды общества, которое хотело, чтобы я был главным маршалом их парада, общества, которое я поддерживал и боролся вместе с ними на протяжении десятилетий.

Как родитель, я не согласен с возможностью детей принимать осознанные решения в возрасте пяти, шести и семи лет. У меня четверо детей, и скоро у меня будет — с минуты на минуту, кстати, — пятый внук, и, по моему взвешенному мнению, они не в состоянии принимать такие решения. И они, типа, "отменили" — не только шоу, но они преследовали меня и называли трансфобным.

Я чертовски хороший писатель. Вы читали мою книгу. Вы знаете мою речь в Вашингтоне. Я достал перо, которое могущественнее меча, и опубликовал свою речь на Facebook... Вы можете зайти [на мою страницу в Facebook] и посмотреть, что я сказал, хотя это было довольно широко освещено в СМИ. И если Paul Stanley извинился, то я не извиняюсь. Не в том случае, если я не сделал ничего плохого. Я первый извиняюсь, когда облажаюсь. И я просто изложил суть дела. И [было] несколько человек здесь и там, "'Dee ноет".

Вы не откэнсилите меня. Вы не заткнете мне рот. И суть была в том, что сообщество — сообщество LGBTQIA+, и какие бы буквы мы не добавляли — им нужна поддержка не только тех, кто согласен с ними на сто процентов, им нужна поддержка среднего звена, а именно к нему относится большинство из нас. Им нужно, чтобы люди из этой середины приняли их и признали их права и то, кем они являются. Но это не значит, что мы должны — я использую слово "преданность" — испытывать преданность и преклонение перед каждой мелочью, которую они говорят. Кто соглашается со всеми деталями того, что кто-либо говорит? Поэтому я просто надавил на них в ответ. Все отступили. Они были шокированы. Потому что большинство людей просто извиняются или сворачиваются калачиком.

Я не шутил, когда написал "We're Not Gonna Take It"... Вы собираетесь преследовать парня, который написал "We're Not Gonna Take It"?" И они собирались использовать мою песню в качестве своего боевого клича. Почему? Потому что она такая вызывающая. И я живу в соответствии со своими словами. Во мне ничего не изменилось. Я не говорю, что я не вырос и не стал лучше - моя жена говорит: "Ты всегда стараешься быть лучше"; так и есть, и я стал лучше - но моя основная система убеждений никогда не менялась, и я по-прежнему стою и верю во все, за что я всегда стоял и во что верил. Так что не преследуйте меня. Я самый худший человек, за которым стоит охотиться, потому что я потом приду за тобой!»




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10 июн 2023
D
Don Huan
Проблем же нет больше в мире.

просмотров: 107

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