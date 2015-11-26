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Dee Snider

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|||| 7 июл 2021

DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба



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В рамках недавнего разговора c "The Jeremy White Podcast" DEE SNIDER ответил на вопрос, почему решил перезаписать хит "I Wanna Rock" для "The SpongeBob Squarepants Movie":

«"The SpongeBob Squarepants Movie" хотели использовать эту песню, и я сказал: "Ну здорово, здорово". А они и говорят: "Но есть нюанс". Я спросил, какой, менеджмент ответил: "Они хотят поменять слова на "Goofy Goober Rock". Я был в ярости. "Вы что, бл$$ь, издеваетесь? Это моё грёбаное искусство... Сколько? Они хотят, чтобы я её спел?" Это были чертовски большие деньги. У меня двое детей были в колледже. И я ответил: "Я спою "Goofy Goober Rock" за такую сумму. Я шлюха, но дорогая шлюха". И мы сделали песню. Но они не просили меня петь её».

На вопрос о том, переписал ли он слова песни, Dee ответил: «Нет, они всё сами. Вы шутите? Они сказали мне, что они хотят это сделать. Но за 300 тысяч я сделаю всё что угодно».

Далее Snider подтвердил, что за такую сумму он бы сам перезаписал песню.

«О да. Да, чёрт возьми. Моим детям нужно учиться в колледже и всё такое. Ну а мне — что-то есть».

TWISTED SISTER








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

grgr


7 июл 2021, 23:37		..Да вы издеваетесь?? Это моё бля искусство!! ..Что? Триста штук??.. Какое искусство, о чём вы... Молодец! Живём-то однова, хуль там.

gravitgroove


8 июл 2021, 07:53		Его можно только поздpавитьс этим, не каждому выпадает такой шанс, особенно когда твоpчество сего гpажданина не сильно тpевожит зумеpoв.

CosmicBear


8 июл 2021, 08:26		А что у них сейчас в почёте? Бывает еду куда-нибудь и вижу огромное количество ребят с беспроводными наушниками, из которых на всю маршрутку доносится стрекотание сверчков. А, это "ударные" такие...

nabastak_


8 июл 2021, 09:23		Trap значит тыслушают )

В нижнем ролике что эти зомби говорят - All hail Satan ?

sibterminator


8 июл 2021, 12:09		... у тракториста.

Orthodox


8 июл 2021, 12:13		До чего путен довёл страну - Ди нечего есть, а детям не на что учиться :(

kircore


8 июл 2021, 14:23		Кто живёт на дне рок-н-ролла?..

overgrin


8 июл 2021, 22:14		А в каком году это было?


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