7 июл 2021



DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба



В рамках недавнего разговора c "The Jeremy White Podcast" DEE SNIDER ответил на вопрос, почему решил перезаписать хит "I Wanna Rock" для "The SpongeBob Squarepants Movie":



«"The SpongeBob Squarepants Movie" хотели использовать эту песню, и я сказал: "Ну здорово, здорово". А они и говорят: "Но есть нюанс". Я спросил, какой, менеджмент ответил: "Они хотят поменять слова на "Goofy Goober Rock". Я был в ярости. "Вы что, бл$$ь, издеваетесь? Это моё грёбаное искусство... Сколько? Они хотят, чтобы я её спел?" Это были чертовски большие деньги. У меня двое детей были в колледже. И я ответил: "Я спою "Goofy Goober Rock" за такую сумму. Я шлюха, но дорогая шлюха". И мы сделали песню. Но они не просили меня петь её».



На вопрос о том, переписал ли он слова песни, Dee ответил: «Нет, они всё сами. Вы шутите? Они сказали мне, что они хотят это сделать. Но за 300 тысяч я сделаю всё что угодно».



Далее Snider подтвердил, что за такую сумму он бы сам перезаписал песню.



«О да. Да, чёрт возьми. Моим детям нужно учиться в колледже и всё такое. Ну а мне — что-то есть».



















