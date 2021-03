сегодня



DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль



DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH призвали политиков заняться проблемой насилия с применением оружия в Америке после серии массовых перестрелок на прошлой неделе, в том числе в Колорадо, в результате которых погибли 10 человек.



В понедельник вечером стрелок открыл огонь по бакалейной лавке в Боулдере, убив 10 человек, в том числе одного офицера полиции. Менее чем за неделю до этого ещё один стрелок открыл огонь по местным предприятиям в районе Атланты, убив восемь человек, шесть из которых — женщины азиатского происхождения.







I thought it stood for "You AR a fucking idiot!" - sincerely, Dee Snider. Proud gun owner, 2nd amendment advocate AND BELIEVER IN INTELLIGENT GUN CONTROL!!! If you need an AR-15 for self defense...you are a terrible shot. https://t.co/ZWhlJ5SQbr

— Dee Snider?? (@deesnider) March 23, 2021









The people that believe that it's the year 1776 & the 2nd Amendment applies literally in 2021 do not understand the difference between a Musket and an AR-15. https://t.co/qaJ5batObw

— Sebastian Bach (@sebastianbach) March 23, 2021









God does not give a shit about guns and he does not give a shit about what you say. Stop using God to justify murder and your ignorance https://t.co/YHiNxmhVCf

— Sebastian Bach (@sebastianbach) March 24, 2021









Why are we the only country on the planet that allows this to happen https://t.co/01AIxP5SG2

— Sebastian Bach (@sebastianbach) March 23, 2021











+2 -0



просмотров: 219