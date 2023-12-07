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Dee Snider

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DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»



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DEE SNIDER в программе "Appetite For Distortion" обсудил недавнее заявление Илона Маска о том, что он «Авторитет свободы слова»:

«Илон Маск — гениальный идиот. Я говорю о более широкой картине цензуры и свободы слова. Свобода слова — это право, а также привилегия. Во многих странах мира нет свободы слова, и за свободное высказывание людей предают смерти. Поэтому свобода слова — это ответственность. И самое простое, что я могу описать, — это травля в Интернете. Если вы говорите, что Нэнси занималась сексом с футбольной командой, а она этого не делала, и вы знаете, что это не так, вы лжёте, открыто лжёте с намерением причинить ей эмоциональную и потенциально физическую боль, потому что многие люди, которых запугивают в Интернете, кончают жизнь самоубийством, то это не свобода слова. По Первой поправке вы не имеете права так говорить. Вы не можете такое сказать. Свобода слова не в этом.

Предки не хотели, чтобы мы вбегали в переполненный кинотеатр и кричали "пожар", когда никакого пожара нет. Это не было свободой слова. Поэтому люди должны понять, что такое ответственность, что это замечательный дар в нашей стране и что он означает. Откровенная ложь неприемлема».




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7 дек 2023
graillyc
Ди выдал базу, что тут добавишь. права и свободы не предполагают отсутствие ответственности.
самое "идиотическое" (и печальное по совместительству) со стороны Маска во всем этом как раз imo что он этого не понимает (судя по его высказываниям, по крайней мере). а ведь кто-кто а уж он наверняка Хайлнайна в детстве читал...

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