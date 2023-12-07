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DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»



DEE SNIDER в программе "Appetite For Distortion" обсудил недавнее заявление Илона Маска о том, что он «Авторитет свободы слова»:



«Илон Маск — гениальный идиот. Я говорю о более широкой картине цензуры и свободы слова. Свобода слова — это право, а также привилегия. Во многих странах мира нет свободы слова, и за свободное высказывание людей предают смерти. Поэтому свобода слова — это ответственность. И самое простое, что я могу описать, — это травля в Интернете. Если вы говорите, что Нэнси занималась сексом с футбольной командой, а она этого не делала, и вы знаете, что это не так, вы лжёте, открыто лжёте с намерением причинить ей эмоциональную и потенциально физическую боль, потому что многие люди, которых запугивают в Интернете, кончают жизнь самоубийством, то это не свобода слова. По Первой поправке вы не имеете права так говорить. Вы не можете такое сказать. Свобода слова не в этом.



Предки не хотели, чтобы мы вбегали в переполненный кинотеатр и кричали "пожар", когда никакого пожара нет. Это не было свободой слова. Поэтому люди должны понять, что такое ответственность, что это замечательный дар в нашей стране и что он означает. Откровенная ложь неприемлема».







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