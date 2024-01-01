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*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
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Dee Snider

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24 янв 2024 : 		 DEE SNIDER исполнил AC/DC, TWISTED SISTER

29 дек 2023 : 		 DEE SNIDER: «MICK FOLEY вдохновил меня на добрые дела»

24 дек 2023 : 		 DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пристрелить»

7 дек 2023 : 		 DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»

26 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER об отношениях с Трампом

11 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «Без понятия, чего ко мне цепляется DEE SNIDER»

31 окт 2023 : 		 DEE SNIDER: «Главный враг свободы слова...»

24 окт 2023 : 		 DEE SNIDER рад, что ЦАХАЛ использует его песню

21 окт 2023 : 		 DEE SNIDER завязал с музыкой

16 окт 2023 : 		 DEE SNIDER: «Зачем мне в политику? И на пляже хорошо!»

21 сен 2023 : 		 Новые комиксы DEE SNIDER уже осенью

8 сен 2023 : 		 DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных сета: «Это делается из эгоистичных побуждений»

13 авг 2023 : 		 DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалить-то?!»

13 июл 2023 : 		 DEE SNIDER: «Я умеренный, и мы — сила!»

11 июл 2023 : 		 DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»

21 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Каким я был, таким я и остался»

18 июн 2023 : 		 DEE SNIDER — о том, почему он продал права на свои песни

10 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»

7 май 2023 : 		 DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»

5 май 2023 : 		 Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения Paul'a Stanley

11 апр 2023 : 		 Кукла DEE SNIDER

1 мар 2023 : 		 Новая книга DEE SNIDER уже весной

20 фев 2023 : 		 DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»

29 янв 2023 : 		 DEE SNIDER — об использовании песни TWISTED SISTER политиками

25 янв 2023 : 		 DEE SNIDER пояснил за ROBERT'a PLANT'a

7 янв 2023 : 		 TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов
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DEE SNIDER исполнил AC/DC, TWISTED SISTER



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DEE SNIDER исполил классику AC/DC, TWISTED SISTER в рамках выступления на RokIsland Fest 2024.






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