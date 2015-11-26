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Dee Snider

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Новое видео DEE SNIDER



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Down But Never Out, новое видео группы DEE SNIDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leave A Scar", выпущенного 30 июля на Napalm Records.

Трек-лист:

01. I Gotta Rock (Again)

02. All Or Nothing More

03. Down But Never Out

04. Before I Go

05. Open Season

06. Silent Battles

07. Crying For Your Life

08. In For The Kill

09. Time To Choose

10. S.H.E.

11. The Reckoning

12. Stand

DEE SNIDER Debuts Music Video For New Track "Down But Never Out"; Leave A Scar Album Out Now; Looney Tunes In-Store Signing Session Announced



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