Новое видео DEE SNIDER



Down But Never Out, новое видео группы DEE SNIDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leave A Scar", выпущенного 30 июля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. I Gotta Rock (Again)



02. All Or Nothing More



03. Down But Never Out



04. Before I Go



05. Open Season



06. Silent Battles



07. Crying For Your Life



08. In For The Kill



09. Time To Choose



10. S.H.E.



11. The Reckoning



12. Stand







