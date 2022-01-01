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DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE



DEE SNIDER в рамках недавнего интервью обсудил документальный фильм, рассказывающий о пожаре во время концерта GREAT WHITE:



«Об этом трудно вспоминать и слышать, но сто человек сгорели заживо, более двухсот получили повреждения, а 65 детей потеряли одного или обоих родителей во время пожара в ночном клубе. Выступала группа GREAT WHITE. И да — GREAT WHITE осуждали. Их пиротехнические средства воспламенили здание, и правильно это или нет, они долгое время несли за это вину.



Одной из вещей, которые мне нравятся в этом документальном фильме, является то, что он очень хорошо снят, и он позволяет рассказать об этой истории самому Jack'y Russel'y [бывшему вокалисту группы GREAT WHITE, чья пиротехника вызвала смертельный пожар 20 февраля 2003 года в Род-Айленде]. Я помню его ещё с тех времён, мы вместе гастролировали в период расцвета, а сейчас он — надломленный человек. И люди могут сказать об этом, и это справедливо. Но позвольте мне сказать, было ли это глупо, было ли это глупо запускать пиротехнику в маленьком клубе? Да. Был ли это злой умысел? Только не в этом. Они никогда, никогда не стали бы намеренно причинять вред кому-либо из своих фанатов».



По словам Dee, этот случай «поразил его во многих отношениях», когда всё случилось:



«После группы TWISTED SISTER я, как и GREAT WHITE, перешёл с арен в бары и выступал в ночном клубе The Station. Диджей, которого звали Doctor Metal, сделал с моим шоу то же самое, что и с GREAT WHITE — он представил меня, а затем спрыгнул с передней части сцены в зрительный зал и устроил зажигательную программу, потому что он был местным парнем, фанатом. И он погиб в том пожаре. Там было много людей. Подумать только, что те же люди, которые пришли посмотреть на меня, возможно, были и на концерте GREAT WHITE. Так что это затронуло очень много сторон. И я принял самое активное участие в концертном мероприятии, чтобы помочь этим людям. Troy Luccketta из TESLA, я сам... Но больше, чем деньги, которые мы собрали в тот вечер, это был тупик в отношениях с адвокатами, судами и страховыми компаниями на протяжении десятилетия. И благодаря тому, что мы привлекли внимание к бедственному положению этих людей, 175 миллионов долларов наконец были направлены на помощь этим людям. Но правда в том, что шрамы, в прямом и переносном смысле, остаются для этого сообщества. Это очень тяжело».



Snider также коснулся названия документального фильма, сказав:



«Он называется "The Guest List", потому что в то время Jack был в городе в тату-салоне, делал татуировку, встретил кучу фанатов и внёс их в свой личный список гостей. Это величайшая честь, когда вокалист группы, которая тебе нравится, вносит тебя в список гостей. И в документальном фильме их семьи рассказывают о том, как их братья, сестры, жены, друзья звонили и говорили: "Я встретил Jack'a Russell'a. Он внёс меня в список". Jack внёс их в список, который превратился в список смерти: посмотрите на эти имена, они все погибли. Так что это ужасное, ужасное воспоминание. Но, безусловно, Jack сделал что-то хорошее для фанатов, что обернулось ужасной трагедией».





































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