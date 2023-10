сегодня



DEE SNIDER завязал с музыкой



В рамках недавнего интервью с RockPages.gr DEE SNIDER ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что он запишет ещё одну сольную пластинку:



«Не стоит этого ждать, потому что я чувствую, что с меня хватит. Я ощущаю, что покончил с этим занятием. Я говорил это после альбома "For The Love Of Metal" [2018], а потом начался COVID, я позвонил Jamey, и он сказал: "Я хочу сделать ещё одну запись". Но сейчас я чувствую себя очень комфортно в роли того, кем я сейчас являюсь, что я из себя представляю, что я делаю и как я провожу свою жизнь. Я не испытываю такого желания. И мне помогает то, что эти два последних альбома — "For The Love Of Metal" и "Leave A Scar" [2021] — а затем концертный альбом "For The Love Of Metal Live!" [2020], действительно, как мне кажется, поставили восклицательный знак в конце моей карьеры. Думаю, благодаря тому, что Jamey Jasta побудил меня вернуться к настоящему, реальному металлу, к тому, к чему у меня лежит душа. Мои последние две пластинки очень мощные, там есть исполнение, там есть всё, и мне нравится, что у меня есть подобные альбомы в конце моей музыкальной карьеры, это моё наследие».







