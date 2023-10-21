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Dee Snider

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21 окт 2023 : 		 DEE SNIDER завязал с музыкой

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13 июл 2023 : 		 DEE SNIDER: «Я умеренный, и мы — сила!»

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10 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»

7 май 2023 : 		 DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»

5 май 2023 : 		 Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения Paul'a Stanley

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20 фев 2023 : 		 DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»

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7 янв 2023 : 		 TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов

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17 ноя 2022 : 		 DEE SNIDER получил фигурку FUNKO

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DEE SNIDER завязал с музыкой



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В рамках недавнего интервью с RockPages.gr DEE SNIDER ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что он запишет ещё одну сольную пластинку:

«Не стоит этого ждать, потому что я чувствую, что с меня хватит. Я ощущаю, что покончил с этим занятием. Я говорил это после альбома "For The Love Of Metal" [2018], а потом начался COVID, я позвонил Jamey, и он сказал: "Я хочу сделать ещё одну запись". Но сейчас я чувствую себя очень комфортно в роли того, кем я сейчас являюсь, что я из себя представляю, что я делаю и как я провожу свою жизнь. Я не испытываю такого желания. И мне помогает то, что эти два последних альбома — "For The Love Of Metal" и "Leave A Scar" [2021] — а затем концертный альбом "For The Love Of Metal Live!" [2020], действительно, как мне кажется, поставили восклицательный знак в конце моей карьеры. Думаю, благодаря тому, что Jamey Jasta побудил меня вернуться к настоящему, реальному металлу, к тому, к чему у меня лежит душа. Мои последние две пластинки очень мощные, там есть исполнение, там есть всё, и мне нравится, что у меня есть подобные альбомы в конце моей музыкальной карьеры, это моё наследие».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 окт 2023
Exceptional
Очень грустно, но, наверное, так лучше

просмотров: 298

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