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Dee Snider

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25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER

16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников
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|||| сегодня

DEE SNIDER проведёт стрим



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DEE SNIDER сообщил, что по случаю выхода нового альбома проведёт стрим 29 июля — детали и билеты доступны на www.metaldepartment.tv.

DEE SNIDER Announces Streaming Concert Event



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