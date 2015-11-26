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DEE SNIDER — о смерти глэма



DEE SNIDER в недавнем разговоре с Ultimate Guitar поговорил о том, как восход гранжа в 1990-е годы убил глэм. В частности, была затронута и тема влияния NIRVANA:



«Я любил их. Когда они впервые появились, это даже не называлось гранж. И дело в названиях — даже хэви-металл, панк, хэйр-металл — это не термины, выбранные артистами, это термины, придуманные журналистами. И обычно как негативный коннотация. Как правило, как форма оскорбления. А исполнителей, которых они называли гранж, называли панком, называли хэви-металлом, — они их ненавидели. Это факт, чувак. Я старый. Я знаю это, и это факт: если ты упомянул гранж в отношении SOUNDGARDEN или PEARL JAM, то они подверглись физическому насилию над тобой. Они были просто рок-группами. И если уж на то пошло, SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS были металлическими группами. Они гастролировали с Ozzy. Некоторые журналисты решили, что это просто новый звук, и придумали ему название.



Когда он впервые появился на свет, я опять занимался металл-радио, и я ставил ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN, NIRVANA на своём шоу и подавал всё так: "Это отличный, тяжёлый новый материал". Потом всё стало определяться как гранж, а потом его окрестили убийцей глэма, и это было ужасно.



Но я не связываю это с их музыкой, глэм сам себя уничтожил. Он стал слишком коммерциализованным, а потом ушёл в акустику, пошли слезливые балладки, и это не имело ничего общего с металлом. Он должен был уйти; он должен был измениться».







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