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Dee Snider

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22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

29 май 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 апр 2019 : 		 DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»

1 апр 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

18 мар 2019 : 		 Новое видео DEE SNIDER
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DEE SNIDER — о смерти глэма



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DEE SNIDER в недавнем разговоре с Ultimate Guitar поговорил о том, как восход гранжа в 1990-е годы убил глэм. В частности, была затронута и тема влияния NIRVANA:

«Я любил их. Когда они впервые появились, это даже не называлось гранж. И дело в названиях — даже хэви-металл, панк, хэйр-металл — это не термины, выбранные артистами, это термины, придуманные журналистами. И обычно как негативный коннотация. Как правило, как форма оскорбления. А исполнителей, которых они называли гранж, называли панком, называли хэви-металлом, — они их ненавидели. Это факт, чувак. Я старый. Я знаю это, и это факт: если ты упомянул гранж в отношении SOUNDGARDEN или PEARL JAM, то они подверглись физическому насилию над тобой. Они были просто рок-группами. И если уж на то пошло, SOUNDGARDEN, ALICE IN CHAINS были металлическими группами. Они гастролировали с Ozzy. Некоторые журналисты решили, что это просто новый звук, и придумали ему название.

Когда он впервые появился на свет, я опять занимался металл-радио, и я ставил ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN, NIRVANA на своём шоу и подавал всё так: "Это отличный, тяжёлый новый материал". Потом всё стало определяться как гранж, а потом его окрестили убийцей глэма, и это было ужасно.

Но я не связываю это с их музыкой, глэм сам себя уничтожил. Он стал слишком коммерциализованным, а потом ушёл в акустику, пошли слезливые балладки, и это не имело ничего общего с металлом. Он должен был уйти; он должен был измениться».

DEE SNIDER On Death Of



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