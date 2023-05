сегодня



Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения Paul'a Stanley



Выступление DEE SNIDER'a на идор-пати в Сан-Франциско было отменено из-за того, что он поддержал твит Paul'a Stanley:



«Прайд Сан-Франциско был на пороге того, чтобы объявить песню TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" неофициальным гимном парада и торжеств SF Pride в этом году, а фронтмен группы Dee Snider исполнил бы эту песню на нашей центральной сцене", - говорится в заявлении Прайда Сан-Франциско. "(Dee) всегда был ярым сторонником прав ЛГБТК+. Однако, когда нам сообщили о твите, в котором Dee выразил поддержку трансфобному заявлению Paul Stanley из KISS, мы были потрясены и разгневаны. Послание, увековеченное в этом твите, ставит под сомнение способность молодых трансгендеров к самоидентификации своего пола.



Трансгендеры, особенно трансгендерные женщины и цветные дети, в непропорционально большой степени страдают от ненависти и насилия. И поскольку трансфобия распространяется и все больше закрепляется в законах по всей стране - мы должны встать на защиту наиболее пострадавших среди нас.



Мы пришли к взаимному согласию расстаться, но мы благодарны Dee за то, что он рассматривает это как поучительный момент и напоминание о том, что даже союзники должны быть образованными, чтобы убедиться, что они не поощряют трансфобию!»

You know what? There was a time where I "felt pretty" too. Glad my parents didn't jump to any rash conclusions! Well said, @PaulStanleyLive https://t.co/G80uNyzD7M I'm not, Elle. Parents need to be less reactionary; Right and Left. No need to steer the child in either direction. Let the kid figure it out for themselves knowing their family is supportive.













