сегодня



DEE SNIDER: «Каким я был, таким я и остался»



DEE SNIDER в интервью Fox News Digital вновь коснулся темы разборок вокруг своих слов и парада LGBTQAE+:



«Не нужно уступать, не нужно извиняться, если вы не сделали ничего плохого. Если вы сделали что-то неправильно... Если ты сделал что-то не так, изнасиловал женщину, да, ты должен сделать больше, чем извиниться, но в то же время это не повод для решительных выступлений. Но если у тебя есть позиция и убеждения, и люди нападают на тебя за них, то все сворачиваются калачиком».



Snider также упомянул тот факт, что икона драг-шоу РуПол якобы уступил давлению со стороны некоторых представителей ЛГБТК-сообщества в начале этого года:



«В то же самое время, когда развивалась моя ситуация, РуПол извинялся, потому что он сказал, что не будет приглашать транс-женщин на "RuPaul's Drag Race". Он извинился и взял свои слова обратно, потому что они взбесились».



Dee добавил, что его крайне смутило решение РуПола извиниться:



«Что плохого в его заявлении? Мероприятие называется "Drag Race". Переодевание в драгов — это переодевание мужчин в женщин — и если мы принимаем, что ты теперь женщина, получается что женщина переодевается в женщину, какая тут фишка?»



Что касается извинений вокалиста KISS, он заметил:



«Люди так быстро извиняются, когда они не сделали ничего плохого. Paul немедленно извинился, а ведь не сказал ничего плохого. Знаете, он просто взял свои слова обратно, но я так делать не собираюсь. Я не шутил, когда писал "We're Not Gonna Take It". Я ни капли не шутил. Каким я был, таким я и остался!»







+0 -2



( 1 ) просмотров: 317