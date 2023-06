сегодня



DEE SNIDER — о том, почему он продал права на свои песни



Во время появления на "New Theory Podcast" Dee Snider рассказал о своём решении продать каталог музыкальных произведений Snidest Music из 69 песен, включая классические рок-гимны TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock", компании Universal Music Publishing Group (UMPG) в 2015 году.



Песни из каталога звучали во многочисленных рекламных роликах, фильмах, на телевидении и в бродвейском мюзикле "Rock Of Ages", который три года шёл в Venetian, а затем один год в Rio All-Suite Hotel & Casino в Лас-Вегасе до января 2017 года.



По поводу того, почему он решил продать свой каталог музыки, Dee сказал:



«Это математика. А мне говорили, что в рок-н-ролле нет математики [смеётся]... Но когда ты каждый год получаешь чеки с роялти, а они большие — я нахожусь в 50-процентной налоговой группе по части государственных и федеральных налогов, так что у меня срезают 50 процентов. Но прирост капитала при продаже имущества составляет 15–20 процентов. Так что это называется финансовыми коэффициентами. Вам дают роялти на 10 лет вперёд или около того. Когда вы подсчитаете, вы поймёте: "Я сэкономлю 30 процентов на налогах". Нет гарантии, что через 10 лет... Я верю, что эти песни всё ещё будут иметь ценность. Они рискуют. А я могу взять эту сумму и инвестировать её, защитить её и сделать своим пенсионным фондом, как я и поступил. Таким образом, из ситуации, когда ты получаешь деньги, а правительство каждые шесть месяцев забирает половину из них, это превращается в ситуацию, гарантирующую: "Я знаю, что смогу с этим работать". Так что многие люди делают подобное именно по этой причине».



Snider также заявил, что "We're Not Gonna Take It" и "I Wanna Rock" — это две наиболее часто использующиеся по лицензии песни 1980-х годов:



«Они как "We Are The Champions" и "We Will Rock You" в 70-х. Сначала было затишье после распада группы и прихода гранжа. Но внезапно, я думаю, это было в середине-конце 1990-х годов, началась мода на ретро, и наступило возрождение. И мы начали получать отчисления. И это было здорово. И это всё продолжилось. Но сейчас песня вышла за рамки, особенно "We're Not Gonna Take It", и стала... Это почти народная песня. Не то чтобы она стала акустической, она народная в том смысле, что это основа. И теперь она живёт своей собственной жизнью, так что это уже даже не ретро-песня. Она продолжает звучать. А потом вышел фильм Стивена Спилберга "Ready Player One", и там появилась эта песня во всей красе. Я сказал: "Спасибо тебе, Господи"».







