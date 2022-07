сегодня



DEE SNIDER — о цензуре прошлого



DEE SNIDER в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает по поводу действующей сейчас цензуры:



«В 80-е годы была эпоха Рейгана — Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер — и очень консервативный мир, и консервативные личности, пуританские и религиозные люди пытались остановить рок-н-ролл и ввести цензуру везде. Но с годами ситуация изменилась в другую сторону; она переросла в более либеральную позицию. И причины в том, что они говорят: "Мы никого не контролируем. Эти слова причиняют боль, эти слова заставляют людей чувствовать себя некомфортно, и подобные слова не стоит говорить". И я это понимаю. Мы всегда должны стараться совершенствоваться как мир. Но не стоит ворошить историю и бросать людям вызов за то, что они сделали 10 лет назад. Я не говорю о каких-то суперплохих вещах — педофилии, к примеру, — у этого нет срока давности. А они хотят изменить прошлое.



Вы видели фильм "The Dirt" с MÖTLEY CRÜE?! И многие люди были очень расстроены тем, что в фильме была показана "объективизация женщин". И они сказали: "Это были 80-е. Так всё и происходило. Так и было.



Вы не можете изменить прошлое. Вы можете сказать: "Хорошо, мы больше не будем этого делать". Вот что меня беспокоит — когда люди пытаются вернуться в прошлое и каким-то образом подвергнуть прошлое цензуре и изменить его. Мы должны признать, что всякое случалось — и хорошее, и плохое — и если мы хотим что-то изменить, то нужно двигаться вперёд, а не возвращаться назад и менять то, что было».



Далее Snider добавил, что во время сочинения его последнего сольного альбома "Leave A Scar" ему приходили в голову мысли о цензуре, но он вытеснил из головы все опасения обидеть кого-либо, чтобы закончить запись:



«На альбоме есть песня под названием "In For The Kill". Припев звучит так: "In for the Kill, fire at Will". В ней используется метафора оружия и убийства как метафора достижения ваших целей и мечтаний. Но мой внутренний голос сказал: "Подожди минутку. Могу ли я это написать? А мой другой голос, тот, что посильнее, ответил: "Да, б$$$ь! Да, ты можешь. Какого хрена? Ты же грёбаный Dee Snider!"



Просто сама мысль о том, что я как творческий человек думал о цензуре... Я же писатель, я пишу сценарии и только что написал свой первый роман, и когда вы пишете, никогда не занимайтесь редактированием по ходу написания. Вы пишете — просто свободно пишете — а затем, после того как вы закончили писать, вы возвращаетесь и думаете: "Может быть, я отредактирую некоторые из этих моментов". Но вы никогда не должны заниматься самоцензурой в процессе творчества. Творчество должно идти естественным путём».







+0 -2



просмотров: 620