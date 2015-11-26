13 сен 2020



DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами



Dee Snider защищает свой «агрессивный и эмоциональный» подход к общению с «идиотами-сторонниками Трампа» в социальных сетях, говоря, что он «пытается вести за собой».



Фротмен TWISTED SISTER, который, кстати, знаком с президентом Дональдом Трампом лично, постоянно критикует 45-го президента Америки, поливает администрацию Трампа в Твиттере и называет миллиардера-магната в сфере недвижимости предателем-коммунякой, проституирующим демократию. Он также непрерывно скандалит в Твиттере со сторонниками Трампа, часть из которых не одобряет его цветастую речь и непримиримый тон.



Вот что на днях музыкант написал в Твиттере:



«ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ! Если я кажусь вам чрезмерно агрессивным и эмоциональным в своих разговорах с этими идиотами-сторонниками Трампа, то это только потому, что я пытаюсь вести за собой. Мы должны топить за своё мнение так же сильно, как и они, и даже сильнее. Они все из себя такие громкие и гордые. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ХУЖЕ!!!»



















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