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Dee Snider

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13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу
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|||| 13 сен 2020

DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами



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Dee Snider защищает свой «агрессивный и эмоциональный» подход к общению с «идиотами-сторонниками Трампа» в социальных сетях, говоря, что он «пытается вести за собой».

Фротмен TWISTED SISTER, который, кстати, знаком с президентом Дональдом Трампом лично, постоянно критикует 45-го президента Америки, поливает администрацию Трампа в Твиттере и называет миллиардера-магната в сфере недвижимости предателем-коммунякой, проституирующим демократию. Он также непрерывно скандалит в Твиттере со сторонниками Трампа, часть из которых не одобряет его цветастую речь и непримиримый тон.

Вот что на днях музыкант написал в Твиттере:

«ДРУЗЬЯ И ПОДПИСЧИКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ! Если я кажусь вам чрезмерно агрессивным и эмоциональным в своих разговорах с этими идиотами-сторонниками Трампа, то это только потому, что я пытаюсь вести за собой. Мы должны топить за своё мнение так же сильно, как и они, и даже сильнее. Они все из себя такие громкие и гордые. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ХУЖЕ!!!»

DEE SNIDER Defends His








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dark Medieval Times


13 сен 2020, 19:58		Снайдера в президенты! :D


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