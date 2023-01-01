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Новая книга DEE SNIDER уже весной



Новое произведение DEE SNIDER'a "Frats" будет опубликована в конце весны. Об этом сообщил сам автор:



«Многое грядёт. Скоро на ТВ, в апреле "Rock Meets Classic" в Германии, "FRATS" в конце весны, комиксы @Z2comics в следующем месяце, моя фигурка @OriginalFunko POP тоже уже совсем скоро!»

Guilty as charged. Just living my best life. A lot going on.













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