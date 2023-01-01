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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 39
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Dee Snider

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1 мар 2023 : 		 Новая книга DEE SNIDER уже весной

20 фев 2023 : 		 DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»

29 янв 2023 : 		 DEE SNIDER — об использовании песни TWISTED SISTER политиками

25 янв 2023 : 		 DEE SNIDER пояснил за ROBERT'a PLANT'a

7 янв 2023 : 		 TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов

7 янв 2023 : 		 DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом

17 ноя 2022 : 		 DEE SNIDER получил фигурку FUNKO

27 окт 2022 : 		 DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER

31 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не может запретить использование песни

30 июл 2022 : 		 DEE SNIDER — о цензуре прошлого

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет

26 май 2022 : 		 DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»

28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

7 мар 2022 : 		 DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера

6 мар 2022 : 		 DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?

25 фев 2022 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 фев 2022 : 		 DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE

24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»
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Новая книга DEE SNIDER уже весной



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Новое произведение DEE SNIDER'a "Frats" будет опубликована в конце весны. Об этом сообщил сам автор:

«Многое грядёт. Скоро на ТВ, в апреле "Rock Meets Classic" в Германии, "FRATS" в конце весны, комиксы @Z2comics в следующем месяце, моя фигурка @OriginalFunko POP тоже уже совсем скоро!»

Guilty as charged. Just living my best life. A lot going on.






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