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Dee Snider

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4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать
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DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19



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DEE SNIDER в недавнем интервью для финского Kaaos TV ответил на вопрос о том, почему столько американцев верит в теории заговора вокруг COVID-19, не желая надевать маски в местах скопления людей. Многие выдвигают теории, что количество жертв завышено, и это сделано специально мировыми элитами, включая Билла Гейтса, для развёртывания вакцинации с отслеживающими чипами, которые впоследствии будут активированы 5G-технологией, используемой сотовыми сетями.

«У меня есть пара действительно хороших ответов, я думаю. Моя жена сделала это удивительное наблюдение, потому что мы так много путешествуем. И она сказала: "Знаешь, Соединенные Штаты всё ещё молодая страна по сравнению с другими странами мира". Мы как подростки. А подростки всегда очень бунтарские: "Вы не можете указывать мне что делать". И это американское отношение. Такие страны, как [Финляндия] — европейские страны — были созданы сотни лет назад. Нам двести лет. Вам, ребята, исполнилась тысяча лет после того, как первый человек там появился, культура и всё такое. Так что вы более зрелый народ, и это отражается в европейских культурах — вы сами это видите. Не столько в Англии, сколько в Скандинавии.

Другое дело, что большинство людей в Америке не знают об остальном мире. Я сидел в социальных сетях и говорил, что всем будет полезно покинуть свою страну, путешествовать, увидеть людей и понять другие культуры. Мир не покажется таким уж странным.

Я разговариваю с молодыми людьми, и они говорят: "О, да это всё политическая тема. Когда выборы закончатся, всё уйдёт само по себе". А ведь это была моя племянница. И я ей ответил: "Но мы были в Южной Америке. У них там [пандемия]. И мы были в Европе. У них она тоже есть. И наше африканское сафари отменили, потому что в Африке это тоже есть". А она в ответ: "Правда?" Она не знала, что пандемия есть во всем мире. Она думала, что это происходит только в Америке.

Америка очень эгоистична — слишком эгоистична. А молодёжь особенно не смотрит новости. В Европе вы очень связаны. Границы прямо перед глазами.

Людям нужно больше ощущать мир и понимать, что они не единственные на этой планете».

Dee в очередной раз похвалил реакцию Белиза на пандемию:

«Маленькая страна, как эта, с умом подходит к этой проблеме. И они закрыли страну. Это было очень трудно сделать, но они были очень, очень строгими, и не допускали COVID. США — большая страна: у нас есть столько денег, столько власти, и мы не можем собрать всё это дерьмо вместе. Это же нелепо».

DEE SNIDER: Why So Many Americans Believe In Coronavirus Conspiracy Theories





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