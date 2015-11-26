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DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19



DEE SNIDER в недавнем интервью для финского Kaaos TV ответил на вопрос о том, почему столько американцев верит в теории заговора вокруг COVID-19, не желая надевать маски в местах скопления людей. Многие выдвигают теории, что количество жертв завышено, и это сделано специально мировыми элитами, включая Билла Гейтса, для развёртывания вакцинации с отслеживающими чипами, которые впоследствии будут активированы 5G-технологией, используемой сотовыми сетями.



«У меня есть пара действительно хороших ответов, я думаю. Моя жена сделала это удивительное наблюдение, потому что мы так много путешествуем. И она сказала: "Знаешь, Соединенные Штаты всё ещё молодая страна по сравнению с другими странами мира". Мы как подростки. А подростки всегда очень бунтарские: "Вы не можете указывать мне что делать". И это американское отношение. Такие страны, как [Финляндия] — европейские страны — были созданы сотни лет назад. Нам двести лет. Вам, ребята, исполнилась тысяча лет после того, как первый человек там появился, культура и всё такое. Так что вы более зрелый народ, и это отражается в европейских культурах — вы сами это видите. Не столько в Англии, сколько в Скандинавии.



Другое дело, что большинство людей в Америке не знают об остальном мире. Я сидел в социальных сетях и говорил, что всем будет полезно покинуть свою страну, путешествовать, увидеть людей и понять другие культуры. Мир не покажется таким уж странным.



Я разговариваю с молодыми людьми, и они говорят: "О, да это всё политическая тема. Когда выборы закончатся, всё уйдёт само по себе". А ведь это была моя племянница. И я ей ответил: "Но мы были в Южной Америке. У них там [пандемия]. И мы были в Европе. У них она тоже есть. И наше африканское сафари отменили, потому что в Африке это тоже есть". А она в ответ: "Правда?" Она не знала, что пандемия есть во всем мире. Она думала, что это происходит только в Америке.



Америка очень эгоистична — слишком эгоистична. А молодёжь особенно не смотрит новости. В Европе вы очень связаны. Границы прямо перед глазами.



Людям нужно больше ощущать мир и понимать, что они не единственные на этой планете».



Dee в очередной раз похвалил реакцию Белиза на пандемию:



«Маленькая страна, как эта, с умом подходит к этой проблеме. И они закрыли страну. Это было очень трудно сделать, но они были очень, очень строгими, и не допускали COVID. США — большая страна: у нас есть столько денег, столько власти, и мы не можем собрать всё это дерьмо вместе. Это же нелепо».













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