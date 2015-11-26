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Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER



DEE SNIDER сообщил о том, что в записи его нового сольного альбома принял участие вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher.



«Только что послушал микс дуэта (если это можно так назвать), который я записал вместе с #corpsegrinder из CANNIBAL CORPSE! 'Time to Chose' ЗАПРЕДЕЛЬНО ТЯЖЕЛА!@jameyjasta @CorpseOfficial #HAAAAAARD !!!»













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