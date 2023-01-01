сегодня



DEE SNIDER: «MICK FOLEY вдохновил меня на добрые дела»



DEE SNIDER недавно поговорил с "Side Jams with Bryan Reesman" о том, кто его вдохновляет, насколько сложна организаторская работа по благотворительности, и что известным людям стоит делать больше хорошего:



«Mick Foley, рестлер — Mankind, Cactus Jack, Dude Love, и все эти личности — мы с ним стали очень хорошими друзьями. Мы жили недалеко друг от друга на Лонг-Айленде, встречались и общались. Mick проводит просто титаническую работу по благотворительности, не особо распространяясь на эту тему. Потрясающе. Скажем так: этот человек женат, у него трое или четверо детей. В свободное время он ходил и стучал в двери, появлялся в домах детей, которые, как он знал, умирали от рака и были его поклонниками, общался и смотрел с ними телевизор. Однажды он позвонил мне и сказал: "Слушай, я навещаю ребенка в больнице. У него лейкемия, он твой большой поклонник. Не мог бы ты пойти со мной?" И я поехал в больницу, встретился с этим ребёнком и увидел, какое впечатление на него произвёл этот момент. Когда Mick отвёз меня домой, я сказал: "Mick, сегодня ты сделал меня гораздо лучше". Я сейчас немного борюсь со слезами, потому что был потрясён. Я тогда сказал себе: "Посмотри, что делает Mick, и посмотри, чего не делаешь ты". В тот момент, в начале 2000-х, я решил: я должен делать больше. Мне нужно отдавать. Я должен сказать "да". И не просто отправить гитару. Кстати, все знаменитости получают подобные приглашения, у них есть возможность сделать больше, а большинство из нас просто отмахиваются от этого или посылают фотографию с автографом или что-то в этом роде. Спасибо тебе, Mick Foley, за то, что разбудил меня и показал, что мы можем помочь. И мы должны сделать ещё много всего».



Вспоминая пожар в Род-Айленде в 2003 году на концерте GREAT WHITE, в результате которого погибли 100 человек и 230 получили ранения, и последующий сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших, Snider сказал:



«Было оказано мало поддержки, мало кто уделил этому внимание и оказал уважение. Как я уже много раз говорил, если бы это была группа U2 на какой-нибудь арене, на такой пожар обязательно явился бы Папа Римский. Это был бы международный резонанс. Но это была волосатая группа из 1980-х в маленьком баре в маленьком городке в четверг вечером, на которую пришли посмотреть просто несколько синих воротничков Джейн и Джо, и в итоге это событие никого не волновало. И это было трагедией. К счастью, с помощью друзей мы смогли сделать что-то значительное и помочь этим людям. Но не после многих лет игнорирования и страданий — это было просто ужасно, что случилось с теми людьми там, внутри. На помощь этим людям не поступало никаких денег.



Я пытался начать что-то делать после пяти лет, но получил отпор и нежелание со стороны крупнейших групп. Но в конце концов — и это заслуга бывшего барабанщика TESLA Troy'я Luccketta и других участников группы — они делали небольшие шаги, собирали по крупицам деньги. Однако приходилось иметь дело с просто безумными медицинскими счетами — тысячи долларов в день в ожоговых отделениях. Это было просто какое-то безумие. Шестьдесят детей осиротели во время этого события. В итоге благодаря тому, что Troy подтолкнул меня к этому, мы предприняли ещё одну попытку. Мы собрали разношёрстную компанию кантри-музыкантов — Джона Рича из BIG AND RICH, Гретхен Уилсон и Диркса Бентли, и Тома Шульца, Carmine'а Appice'а, TWISTED SISTER и TESLA. (А также: WINGER, Eric'a Martin'a из MR. BIG и Aaron'a Lewis'a из STAIND). Подключился VH1, мы собрались на арене в Род-Айленде [в 2008 году] и устроили трансляцию шоу. Мы собрали немного денег — полмиллиона долларов — но, для сравнения, около 75 000 долларов в день уходило для ожогового отделения. Мы не смогли сделать ничего грандиозного, но это событие пробудило сознание. И адвокаты, и страховые компании, и судьи — все, кто был в тупике по поводу выплат, — сломались и выплатили более 75 миллионов долларов в пользу пострадавших. Когда я говорю, что люди обрели целостность, конечно, они не обрели целостность, но по крайней мере они получили деньги по страховке и больше не жили на чужих диванах, потеряв свои дома, потому что не могли работать.



И я всегда говорю людям об этом. Благотворительность заключается не только в том, что вы делаете в день мероприятия — сколько людей пришло, сколько денег вы собрали в этот день, — но и в том, насколько вы осведомлены о деле, продвигая его. Те люди, которые узнают о мероприятии благодаря тому, что вы о нём рассказали, — может быть, не сейчас, но в следующий раз выпишут чек, бросят деньги в ящик или сделают что-то ещё. Эти мероприятия — не просто сбор денег, это повышение осведомлённости о том, что потребность в них существует».







+0 -0



просмотров: 80

