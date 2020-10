сегодня



DEE SNIDER клеймит антимасочников



DEE SNIDER поделился видео, в котором один из протестантов против ношения масок был одет в красную шляпу с надписью "Make America Great Again", кричал "Take your mask off" и проигрывал "We're Not Gonna Take It" и подписал:



«Нет... Этим самовлюбленным засранцам я не давал права или благословения использовать мою песню для их идиотских акций! #cuttheshit»







