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*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 269
*Новое видео ACCEPT 216
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 46
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
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Dee Snider

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7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом
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|||| сегодня

DEE SNIDER клеймит антимасочников



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DEE SNIDER поделился видео, в котором один из протестантов против ношения масок был одет в красную шляпу с надписью "Make America Great Again", кричал "Take your mask off" и проигрывал "We're Not Gonna Take It" и подписал:

«Нет... Этим самовлюбленным засранцам я не давал права или благословения использовать мою песню для их идиотских акций! #cuttheshit»

TWISTED SISTER



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