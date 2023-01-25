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DEE SNIDER пояснил за ROBERT'a PLANT'a



Dee Snider'ф, фронтмена TWISTED SISTER, спросили в новом интервью на шоу "Sally Steele Rocks!", сожалеет ли он когда-нибудь о некоторых спонтанных комментариях, которые он сделал о других знаменитостях и общественных деятелях в социальных сетях, на что он ответил:



«Нет, потому что эти комментарии обычно хорошо продуманы в моей голове. Я не просто болтаю что-то, я обдумываю это и делаю это осознанно. Я говорю это, и выходит так, как будто я говорю не подумав. Но у меня твёрдое мнение.



Люди иногда очень расстраиваются, когда я или другие знаменитости выражают свои чувства, как будто нам не позволено иметь своё мнение. Я всегда говорю "по моему скромному мнению", но поверьте мне, это первое, что вырезают из текста, когда делают репост. "По моему скромному мнению" — этого не остаётся».



Snider также коснулся дебатов, которые он устроил в Твиттере о том, что отличает великих фронтменов в роке. Дебаты начались после ответа одного из поклонников на твит, в котором Ронни Джеймс Дио был назван вторым величайшим фронтменом в роке после Фредди Меркьюри. Ди сказал:



«Какова разница между Dee Snider'ом, Alice'ом Cooper'ом, Robert'ом Plant'ом или Боном Скоттом... Или Крисом Корнеллом, который просто стоял на сцене, но пел идеально каждый вечер. Так что я просто пытался в дискуссии в социальной сети объяснить разницу. И все стали возмущаться: "Как ты можешь говорить, что Robert Plant не является великим фронтменом?" А я люблю Robert'a. Нельзя поместить меня и Robert'a Plant'a в одну категорию. Я пытался объяснить, что делает Dee Snider на сцене и что делает Robert Plant. Я пытался сделать только это, но люди расстроились».



На вопрос о том, чувствует ли он себя неловко, когда встречается лично с теми, кого критикует в социальных сетях или в интервью, Dee ответил:



«Вы меня знаете, я создаю впечатление грозного человека. И я приведу вам прекрасный пример того, как кое-кто столкнулся со мной. У меня есть радиошоу под названием "House Of Hair", я веду его 26 лет. 250 станций транслируют его по всей стране. Оно идёт уже очень долгое время. И я сказал кое-что о [фронтмене WINGER] Kip'е Winger'e — в шутку. Я всё время смеюсь над собой, я самодостаточен...



Итак, мы были на мероприятии, и Kip был в другом конце комнаты. И он видит меня, а я вижу его лицо. И он говорит: "Слушай..." И он идёт через комнату. И когда он подошёл ближе, он сказал: "Я хочу поговорить с тобой кое о чём". И когда он подошёл ко мне, он понял, что его лицо находится на одном уровне с моей грудью. Он на самом деле тыкал меня в грудь и стал говорить: "Ты в очень хорошей форме". А я такой: "Да". Я говорю: "Что происходит, Кип?" А он: "Слушай, мужик. Знаешь, не мог бы ты быть помягче со мной на шоу?" Так это перешло от "Я собираюсь высказать Ди всё, что думаю" к "Не мог бы ты быть помягче?"»







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