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DEE SNIDER хочет прививочный паспорт



DEE SNIDER выступил за внедрение прививочного паспорта:



«Я понимаю, что некоторые люди относятся к этому настороженно, но я хочу прививочный паспорт самым страшным образом! Я размахиваю своей картой прививок как флагом! Мне нечего скрывать, и если вакцинный паспорт позволит мне посещать места без всех этих ковидных протоколов, подпишите меня на это дело, на хрен!»



Ранее Alex Skolnick выступил с похожей идеей.













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