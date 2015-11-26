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Dee Snider

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DEE SNIDER: чтобы стать великим фронтменом, нужно быть «нарциссом» и «себялюбцем»



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Фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider в интервью для Topgolf ответил на вопрос о том, что нужно, чтобы стать великим фронтменом:

«В списке требований к вакансии фронтмена три основных элемента. Это "нарцисс", "погружённый в себя, и "себялюбец". Если вы соответствуете этим трём параметрам и имеете голос — вы приняты».

В интервью для The Village Voice в 2016 году Snider признал, что его легковозбудимая личность разрушила TWISTED SISTER в конце 1980-х, всего через несколько лет после того, как группа заключила контракт с Atlantic и выпустила свой мультиплатиновый альбом 1984 года "Stay Hungry":

«Я [был] самовлюблённым мегаломаном. И я пробился после всех этих лет борьбы, после того, как люди говорили мне "нет", и теперь я собираюсь сказать всем: я был прав, вы были неправы. Идите в жопу. Закройте свой рот, я не хочу вас слушать. Не говорите мне ничего. Вы будете слушать. Потому что Dee говорит. Dee говорит. Dee знает».

В конце 1987 года Snider покинул TWISTED SISTER, лейбл Atlantic отказался от группы всего через пять лет после подписания контракта, и квинтет распался.

«Когда группа распалась и моя карьера полностью разрушилась, это смирило меня и сделало меня лучше, — сказал Snider. — Быть сбитым с ног — это здорово».



DEE SNIDER Says You Have To Be A




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