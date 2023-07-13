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DEE SNIDER: «Я умеренный, и мы — сила!»



Dee Snider в интервью Hal Sparks объяснил, почему он называет себя не либералом и не консерватором, а лишь умеренным:



«Люди постоянно меня спрашивают: "Что значит быть умеренным в 2023 году?" Они знают, что такое умеренность в прошлом. Но что такое быть умеренным? Если вы считаете, что есть место для разговора, переговоров и компромисса, то вы и есть умеренный. Если вы полностью правый, но готовы к разговору и компромиссу, вы — умеренный. А если вы всё время слева, но тоже готовы слушать, то вы тоже из таких. За этими линиями — а это широкая полоса — я нахожусь именно в этой области. И это большая зона. А хулиганствующие меньшинства, находящиеся в крайних точках по обе стороны, очень громкие, очень голосистые, они всегда на виду, но они не являются частью большинства. И люди очень путаются во мнениях, потому что в одно мгновение меня хвалят и аплодируют левые и поносят правые, а в следующее — меня хвалят правые и ненавидят левые.



Я умеренный человек. Лучший тому пример — у меня есть Tesla и Hummer H2. Это умеренность. У меня есть шкаф за спиной — моя жена говорит: "У тебя там слишком много оружия". Но там нет AR-15, и я верю в разумный контроль над оружием. Так что это и есть умеренность.



Люди говорят: "Мужик, что ты такое?" Вы ненавидите меня, потому что в последнее время в прессе меня мажут краской якобы правых взглядов. В других случаях вы ненавидите меня за то, что я левый и боролся с цензурой: "Как ты мог захотеть надеть маску?" Я умеренный. Так что пытаться разобраться в этом невозможно. Если только вы тоже не умеренный; тогда вы поймёте меня. И помните — нас большинство. Мы — большинство. Мы решаем, а не сумасшедшие на крайних позициях. Они не решают».







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