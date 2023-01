сегодня



TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов



TODD LA TORRE не смог пройти мимо замечания DEE SNIDER'a и вставил свои пару центов:



«Дио и Plant'y не нужно было носиться по сцене, делая прыжки, вращая микрофонные стойки или что-то еще, если только субъективное мнение не требует этого в качестве обязательного условия. Они властвовали на сцене своим присутствием и голосом, и это было все, что кому-то было нужно, требовалось и даже больше. Я бы сказал, что именно это и делает их великими фронтменами»









How amazing was Cozy Powell? Listen to the 1st 11 seconds of this Rainbow song & you will know... https://t.co/EqMu4hd7rU You are confusing singing with performing.







I'm a HUGE Plant fan vocally...but he showed me nothing as a performer. Looked amazing, great hair...stood on stage with one hand raised and sang his ass off. Not a frontman in my opinion.







I knew this would upset people.















I pride myself in my abilities, but many don't know me for it because I didn't tour as extensively as others. If you ask me what I do best I will tell you "front a band". https://t.co/BGYmFycpPO







True. But in fairness, some aren't willing to sacrifice vocal quality for performing on stage. Like I said, it's tough to execute studio vocal perfection when you are running around. https://t.co/Q1so98Cyw1







I learned the importance of the performance over vocals one night in the 70's in a club with @TwistedSisterNY . We did our opening song & my voice was completely gone. So I just started going crazy on stage. It was the BEST reaction the band had gotten to date. Changed my game. https://t.co/Q9stDwP3Ft





