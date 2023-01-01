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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 15
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Dee Snider

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TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов



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TODD LA TORRE не смог пройти мимо замечания DEE SNIDER'a и вставил свои пару центов:

«Дио и Plant'y не нужно было носиться по сцене, делая прыжки, вращая микрофонные стойки или что-то еще, если только субъективное мнение не требует этого в качестве обязательного условия. Они властвовали на сцене своим присутствием и голосом, и это было все, что кому-то было нужно, требовалось и даже больше. Я бы сказал, что именно это и делает их великими фронтменами»

How amazing was Cozy Powell? Listen to the 1st 11 seconds of this Rainbow song & you will know...https://t.co/EqMu4hd7rU



You are confusing singing with performing.



I'm a HUGE Plant fan vocally...but he showed me nothing as a performer. Looked amazing, great hair...stood on stage with one hand raised and sang his ass off. Not a frontman in my opinion.



I knew this would upset people.



I pride myself in my abilities, but many don't know me for it because I didn't tour as extensively as others. If you ask me what I do best I will tell you "front a band". https://t.co/BGYmFycpPO



True. But in fairness, some aren't willing to sacrifice vocal quality for performing on stage. Like I said, it's tough to execute studio vocal perfection when you are running around. https://t.co/Q1so98Cyw1



I learned the importance of the performance over vocals one night in the 70's in a club with @TwistedSisterNY. We did our opening song & my voice was completely gone. So I just started going crazy on stage. It was the BEST reaction the band had gotten to date. Changed my game. https://t.co/Q9stDwP3Ft






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