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*Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет 27
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Dee Snider

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28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER

16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»
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|||| сегодня

DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков



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DEE SNIDER в новом сообщении в Твиттере написал:

«Нахожусь в студии с моей концертной группой и мы записываем 13 (или 14) новых песен. Продюсером вновь выступает @jameyjasta и все будет выпущена этим летом (?) на @NapalmRecords. И вновь это будет ТЯЖЕЛО!!!»

DEE SNIDER Is Recording 13 Songs For New Solo Album








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