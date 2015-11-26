сегодня



DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков



DEE SNIDER в новом сообщении в Твиттере написал:



«Нахожусь в студии с моей концертной группой и мы записываем 13 (или 14) новых песен. Продюсером вновь выступает @jameyjasta и все будет выпущена этим летом (?) на @NapalmRecords. И вновь это будет ТЯЖЕЛО!!!»



















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