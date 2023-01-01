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DEE SNIDER: «Зачем мне в политику? И на пляже хорошо!»



В рамках программы "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" у DEE SNIDER'a спросили, не думал ли он о политической карьере, на что он ответил:



«Меня часто просят принять участие в политике, потому что люди считают меня своего рода голосом разума. Дошло до того, что участники одной группы — она была связана с проектом "Линкольн" — позвонили мне и сказали: "Мы не принимаем отказа. Мы уже создали Super PAC. Ты баллотируешься". И я не знаю, почему. Я не сказал: "Для чего?" Я сказал: "Ребята, это лестно, что вы так много работаете, но я видел эту работу, и она ужасна". Это не люди — это ужасные персонажи, и это касается всех. Я уверен, что некоторые приходят туда с надеждой на перемены, но их портит то, чем они занимаются, и всё сводится к их личным планам и угождению своим инвесторам больше, чем своим избирателям. Поэтому я не хочу этой работы. Нет, спасибо».



Он заявил, что у него уже есть «отличная работа», после чего уточнил:



«Я по сути без пяти минут пенсионер и часто провожу время на пляже. А сейчас я занимаюсь тем, чем хочу. Я больше не выступаю, разве что выезжаю куда-нибудь — например, я собираюсь присоединиться к группе Bret'a Michaels'a в Аризоне, чтобы исполнить несколько песен, а потом вернусь на пляж!»







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