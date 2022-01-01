Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
*Новое видео DEEP PURPLE 11
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 8
*В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других? 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
[= ||| все новости группы



*

Dee Snider

*



7 мар 2022 : 		 DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера

6 мар 2022 : 		 DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?

25 фев 2022 : 		 Новое видео DEE SNIDER

22 фев 2022 : 		 DEE SNIDER — о фильме про пожар на концерте GREAT WHITE

24 янв 2022 : 		 DEE SNIDER исполняет материал TWISTED SISTER

12 янв 2022 : 		 DEE SNIDER поддерживает выдвижение первого открытого гея в Конгресс

7 дек 2021 : 		 DEE SNIDER ответил MICHAEL'у SWEET'у

18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера



zoom
DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера "Arnold Sports Festival" в Columbus, Ohio.

Watch: DEE SNIDER Performs At ARNOLD SCHWARZENEGGER




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )
7 мар 2022, 08:48
Крутость фотографии должна измеряться в тротиловом эквиваленте
7 мар 2022, 09:04
О, да, это точно 😁
7 мар 2022, 09:12
У меня от этой фотки аж телефон нагрелся


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 1087

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом