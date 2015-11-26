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Dee Snider

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18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»

20 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER застряла в Перу из-за коронавируса

5 мар 2020 : 		 DEE SNIDER заявил, что TWISTED SISTER больше не планируют выступать

28 янв 2020 : 		 DEE SNIDER работает над новым концертным релизом

27 сен 2019 : 		 DEE SNIDER критикует NFL

13 сен 2019 : 		 DEE SNIDER прекращает выступать и не уверен, что вернется

13 авг 2019 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER
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DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN



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В рамках беседы "Behind The Vinyl" DEE SNIDER сообщил, что записал рождественскую песню с TARJA'ей TURUNEN:

«Я написал эту песню для своей жены давным-давно. Вы, может быть, знаете, а может, и нет, что CELINE DION записала рождественский трек, который я написал ["God Bless Us Everyone"]. Я сочинил это как подарок жене, я никогда не писал ради коммерческого успеха. И я сам не мог её исполнить — это совсем не моёе. Но буду закругляться: я решил сделать свою версию и пригласил TARJA для того, чтобы она спела со мной дуэтом, потому что там есть достаточно серьёзные высокие партии. Jeff Pilson из DOKKEN и FOREIGNER выступил продюсером. И мы только что закончили над ней работу, так что пора приступать к вокалу. Всё будет выпущено к концу этого года».

DEE SNIDER Is Recording Christmas Song With TARJA TURUNEN











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