сегодня



DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN



В рамках беседы "Behind The Vinyl" DEE SNIDER сообщил, что записал рождественскую песню с TARJA'ей TURUNEN:



«Я написал эту песню для своей жены давным-давно. Вы, может быть, знаете, а может, и нет, что CELINE DION записала рождественский трек, который я написал ["God Bless Us Everyone"]. Я сочинил это как подарок жене, я никогда не писал ради коммерческого успеха. И я сам не мог её исполнить — это совсем не моёе. Но буду закругляться: я решил сделать свою версию и пригласил TARJA для того, чтобы она спела со мной дуэтом, потому что там есть достаточно серьёзные высокие партии. Jeff Pilson из DOKKEN и FOREIGNER выступил продюсером. И мы только что закончили над ней работу, так что пора приступать к вокалу. Всё будет выпущено к концу этого года».

























