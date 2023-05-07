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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Dee Snider

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7 май 2023 : 		 DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»

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DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»



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DEE SNIDER отреагировал на известия о том, что его не допустят до участие в San Francisco Pride из-за поддержки слов Paul'a Stanley:

«Я слышал, что я трансфоб. Правда?

Почему гей-парад в Сан-Франциско пригласил меня, Dee Snider, быть главным героем их шествия и спеть "We're Not Gonna Take It" на центральной сцене на, возможно, самом важном собрании ЛГБТКВ+ за всю долгую историю организации". Процитируем Джо Гарофоли, главного политического обозревателя San Francisco Chronicle: "... Dee Snider [является] давним сторонником прав ЛГБТК...".

Я ВСЕГДА поддерживал сообщество и его значимые дела. Для меня было честью принять приглашение на гей-парад в Сан-Франциско, и я даже дал свое благословение на использование песни "We're Not Gonna Take It" в качестве боевого клича этого года ["Queer Not Gonna Take It!"].

Это трансфобия?

Я не знал, что сообщество трансгендеров ожидает верности и полного согласия со всеми своими убеждениями, а любые отклонения или вариации считаются "трансфобией".

Значит, моей жизненной поддержки права трансгендерного сообщества идентифицировать себя так, как они хотят, и уважения к любым изменениям, которые они могут внести в то, как они представляют себя миру, недостаточно? Почему нет?

Недавно я заявил, что не считаю, что маленькие дети готовы принимать решение о своей половой принадлежности. Я считаю, что их выбор должен поддерживаться и приниматься родителями, но я не думаю, что дети обладают умственными способностями для принятия рациональных, логических решений в отношении вещей такого масштаба, которые будут влиять на них всю оставшуюся жизнь. Я считаю, что они недостаточно развиты в умственном отношении.

Доктор Дженнифер Катценштейн [директор отделения психологии, нейропсихологии и социальной работы, а также содиректор Центра поведенческого здоровья во Вседетской больнице Джона Хопкинса] говорит: "...родителям важно помнить, что развитие детей происходит по-разному, и что один возраст (например, 7 лет) не является концом развития или "крайним сроком для развития навыков рассуждения". Когнитивное развитие продолжается до взрослого возраста, и мы, родители, несем ответственность за то, чтобы продолжать помогать и поддерживать наших детей".

Хорошо сказано. Просто хорошее воспитание.

Я гордый представитель умеренных взглядов. Я вожу Tesla и Hummer. У меня слишком много оружия, но я решительно поддерживаю разумный контроль над оборотом огнестрельного оружия. У меня четверо детей, но я борюсь за право женщины на выбор. Я - защитник окружающей среды верхом на мотоцикле. Я гетеросексуал, который с гордостью поддерживает права LBGTQIA+. Для меня (и, думаю, для многих из вас) ни одна из этих вещей не является взаимоисключающей.

Трансгендерному сообществу нужны умеренные, которые поддерживают их выбор, даже если мы не согласны с каждым из их эдиктов. Для некоторых трансгендеров (не для всех) обвинять сторонников, таких как я, в трансфобии - не лучший пример для их дела.

Не отвергайте людей, которые готовы идти, петь и стоять с вами только потому, что мы не совсем сходимся во взглядах. Мы все еще ваши союзники.

Я, Dee Snider, буду продолжать поддерживать сообщество трансгендеров и их право на выбор, даже если они отвергнут меня, и, двигаясь вперед, я открыт для самообразования, чтобы быть лучшим союзником.

С уважением, Dee Snider, ваш цисгендерный, кроссдресс-союзник».



You know what? There was a time where I "felt pretty" too. Glad my parents didn't jump to any rash conclusions! Well said, @PaulStanleyLivehttps://t.co/G80uNyzD7M



I'm not, Elle. Parents need to be less reactionary; Right and Left. No need to steer the child in either direction. Let the kid figure it out for themselves knowing their family is supportive.






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7 май 2023
WahrandPhain
Я вожу Tesla и Hummer. У меня слишком много оружия, но я решительно поддерживаю разумный контроль над оборотом огнестрельного оружия. У меня четверо детей, но я борюсь за право женщины на выбор. Я - защитник окружающей среды верхом на мотоцикле. Я гетеросексуал, который с гордостью поддерживает права LBGTQIA+.

Первый человек, который сел сразу на оба стула.
Like!2
7 май 2023
грозакоммунистов
WahrandPhain, и в итоге никому не угодивший. Какая ирония.
7 май 2023
Hellg
WahrandPhain, когда-то очень давно, смотрел индийский фильм и там в дом, в котором проходила свадьба, зашёл местный злодей. И он был настолько отрицательный антигерой, что сел аж на 2 стула! Прямо квинтэссенция зла XD
7 май 2023
father
WahrandPhain, и оба стула не с пиками
7 май 2023
Hellg
Парня, который всю жизнь красился как транссексуал, не пустили на гей-парад...
Да они там знают толк в хорошем юморе! Продолжайте шутить, а я пока запасусь ̶п̶о̶п̶к̶о̶р̶н̶о̶м̶ квасом и семками)))

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