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DEE SNIDER : «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»



DEE SNIDER недавно был гостем программы PopMatters — небольшие выдержки доступны ниже.



Большую часть жизни вы провели в турах, а недавно появилась статья, в которой говорилось о том, что живые выступления не вернутся в серьёзных масштабах до 2022 года. Что вы думаете обо всём этом?



«Это пугает на многих уровнях. Что касается живых концертов, то кто знает, когда всё вернётся в нормальное русло. Но я испорченный старый чувак. [Есть] те общие моменты, из-за которых я шёл на концерты, почему я хотел быть на сцене, те моменты, когда мы едины, песня, группа, аудитория — все объединены. Это может быть 90 000 человек, это некий общий опыт, который не похож ни на что другое. Но этого не может произойти при социальном дистанцировании, это не может произойти с людьми, которые буквально боятся кричать: "Рок!" из страха распылить COVID на человека, находящегося рядом с ними.



Мой самый большой страх — это долгосрочные последствия того, какое влияние это оказывает на творчество и индустрию. Не только музыка, но и искусство, кинематограф, живопись, любой вид искусства. Это убивает альтернативную, независимую сцену, с которой всё начинается. Откуда приходят новые идеи. Независимые лейблы, независимые студии, независимые площадки, независимые продюсеры, все эти люди без денег. Это уничтожается. Те, кто выживет, — корпоративные структуры. Идея о том, чтобы наше искусство определялось и представлялось корпоративным миром, меня ужасает.



Я не думаю, что происходящее окончательно всё убьет. Я думаю, оно будет в подвалах, спальнях и гаражах. Но прямо сейчас места, в которые всё перешло из подвалов, закрываются, и это причиняет боль».



Точно.



«Я должен был начать снимать свой первый полнометражный фильм в мае. Это инди-фильм. Кто застрахует фильм? Netflix может позволить себе самостоятельно застраховать, Дисней может позволить себе самостоятельно застраховать, они могут пережить убытки в 100 миллионов долларов. Независимые кинематографисты не могут позволить себе убытки в один миллион долларов. Вот в чём моё основное опасение в плане искусства после COVID.



Есть такие места, такие крошечные помещения, где люди собираются и пропитываются новыми творениями. Я боюсь, что они уйдут.



Если бы COVID случился до 1970 года, то не было бы CBGB. А если бы не было CBGB, где бы играли такие группы как Talking Heads, Police, Blondie, Ramones, Dictators? Это было единственное место, где они могли играть. Это место не могло выжить. Вот о чём я говорю, о потере таких площадок. Как они могли бы это пережить?



Но я также верю, что нельзя остановить рок-н-ролл. Значит, одно место может закрыться, но каким-то образом они наскребут деньги и откроют новую дыру, потом подлатают её, и всё закрутится по новой, когда всё устаканится. А пока это будет очень, очень сложный переходный период».



Чем вы сейчас занимаетесь, с учётом того, что работа над вашим фильм, скорее всего, не будет начата ещё какое-то время?



«Я был в Белизе четыре месяца, просыпался каждый день и говорил: "У меня мало времени!" Я написал свой первый роман, который сейчас в продаже, — 56 000 слов. Я начал второй. У меня был мой фильм, который должен был пойти в производство, и есть определённые деловые аспекты, которые даже сейчас всё ещё медленно движутся вперёд, потому что есть определённые вещи, которые ещё возможно претворить в жизнь. Можно медленно работать над кое-какими этапами производства и т. п.



Меня также попросили написать переосмысление другого классического фильма ужасов 80-х, название которого я не могу пока озвучить. Я работал над его переработкой. На это был дан зелёный свет, сейчас утрясаются детали, и я стартую со сценарием, хотя мы не думаем, что начнём до 2021 года. Это съест весь мой 2021 год. Надеюсь, тогда и моя книга выйдет в свет. Так что раньше 2022-го я не вижу вариантов для того, чтобы начать что-то записывать».







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